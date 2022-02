Ex-Calcinha Preta tem equipamentos furtados dentro de casa em Fortaleza

O crime aconteceu na madrugada do último domingo, 20 de fevereiro, no Bairro de Fátima

Raied Neto, ex-cantor da banda Calcinha Preta teve seus equipamentos musicais furtados na madrugada do último domingo, 20 de fevereiro. O crime aconteceu dentro de seu apartamento e o prejuízo é de milhares de reais. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Polícia Civil do Estado do Ceará está investigando o caso.



As câmeras de segurança do local flagraram o suspeito levando notebooks, placas de áudio, microfones, além de um projeto musical avaliado em R$ 20 mil. Lucas Moura, produtor do cantor e dono do apartamento, contou ao Splash que o suspeito chegou por volta de 4h em frente ao condomínio tentando furtar os carros estacionados.



Sobre o assunto Raul Seixas, Criolo e Caetano Veloso: lembre as polêmicas de Ed Motta

Paulinha Abelha está no grau 3 na Escala de Glasgow; entenda a situação

Diretor de "Viramundo", cineasta baiano Geraldo Sarno morre aos 83 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, ele conseguiu arrombar três portões e invadir o local. Ele encontrou o apartamento de Raied aberto, já que o cantor havia acabado de chegar de dois shows com o produtor. "Em 8 minutos ele chegou, arrombou os portões, adentrou no apartamento igual um coelho de tão silencioso e saiu como se nada tivesse acontecido", contou Lucas.

Nas redes sociais, Raied comentou o caso. "Eu estou aqui, não consegui nem dormir ainda porque é complicado. Você trabalha para conquistar um tiquinho aqui e ali. Comprei notebook, fiz um projeto, comprei microfone, essas coisas que você sabe que a gente que é músico precisa ter", disse.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags