Ed Motta detona Raul Seixas durante live: "Falha de caráter terrível"

Nas redes sociais, internautas desaprovaram as declarações do sobrinho de Tim Maia

Declarações do cantor e produtor carioca Ed Motta repercutiram negativamente nas redes sociais após o músico criticar veementemente o cantor baiano Raul Seixas. Em live realizada em seu canal no YouTube, Motta chegou a dizer que Seixas “trabalhava contra os colegas” e era musicalmente “ruim para c*ralho”.

“Eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa: ele tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas, então, f*ck, eu não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas. Era uma p*ta de uma merda cara. Ruim para c*ralho musicalmente. Ruim para c*ralho em tudo”, disse durante a transmissão.

Além disso, o roqueiro baiano sofreu ataques até quanto à composição das letras de suas canções. Na visão de Ed Motta, seu sucesso estaria relacionado ao trabalho de Paulo Coelho: “Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara é um idiota. Um funcionariozinho de gravadora, gravando uns discos de m*rda”, completou.

Sobrou crítica até para os fãs do cantor, que faleceu em 1989: “E nego vem com “Toca, Raul!”. Que p*rra é essa, bicho? Um cara desqualificado de tudo, p*rra!”. Nas redes sociais, internautas desaprovaram as declarações de Ed Motta. “Existe pessoa mais ressentida que esse Ed Motta?”, comentou um usuário. “Ed Motta tem a mesma característica desses músicos elitistas que apontam o dedo e dizem ‘isso é bom" e ‘isso é ruim’. Tudo é música, tudo é arte, não é pra ser bom ou ruim.”, disse outro internauta.



