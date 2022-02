Fãs pedem à Marvel que aproveite o multiverso para tirar atrizes antivacina

Após polêmicas envolvendo atrizes da Marvel, fãs querem artistas antivacinas fora dos próximos filmes. No ano passado, o site The Hollywood Reporter afirmou que Letitia Wright teria discordado da vacina contra Covid-19 durante o set de gravações de "Pantera Negra: Wakanda Forever". Agora, a atriz canadense Evangeline Lilly, que interpreta a Vespa, também foi criticada ao defender manifestações contra a imunização em seu país natal.



Através de um vídeo publicado nas redes sociais, Lilly pediu ao primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que se reunisse com grupos que são contra a obrigatoriedade da vacina. Esses grupos são responsáveis por manifestações no país desde o dia 22 de janeiro, que tem a presença de grupos da extrema-direita e separatistas, que usaram símbolos racistas.

“Caro primeiro-ministro Trudeau, quero falar com você hoje sobre sua abordagem e tratamento atual com os nossos colegas canadenses que estão protestando contra seus mandatos federais de vacinas", iniciou. “Eles pediram para se encontrar com você primeiro-ministro, especialistas, médicos, cientistas de alto nível, enfermeiros, pais, avós, cidadãos inteligentes, amorosos e preocupados", continuou.

“Se você está tão convencido de suas próprias razões para os mandatos, sente-se com os líderes de um grupo de 2,3 milhões de manifestantes em todo o país que representam muitos outros milhões, explique-lhes e peça-lhes que ouçam com corações e mentes abertas, e depois retribua", pediu. O número de manifestantes foi desmentido pela agência Reuters.

Em janeiro, Lilly participou de manifestações antivacina em Washington D.C., nos Estados Unidos. No início da pandemia, a atriz declarou em suas redes sociais que se recusava a praticar o isolamento social "em nome de uma gripe". Mas depois ela pediu desculpas e afirmou que "projetou seus próprios medos" em uma situação traumática.

Com os posicionamentos da atriz, fãs pedem que a Marvel aproveite o multiverso para trazer uma nova Vespa aos filmes. No entanto, Lilly já gravou seu próximo filme para o MCU, intitulado ""Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania". A previsão de estreia é para 2023.

Confira a repercussão:

Agr com o multiverso eles podem falar q essa vespa n é a original e só a variante, e a original ainda vai aparecer e anunciam uma nova atriz pra personagem pic.twitter.com/LMLkumSQiB — luiz (@wvingpankow) February 21, 2022

Marvel, muda a atriz da personagem Vespa! Ainda da tempo. A gnt finge q nem viu.

Pq se continuar esse lixo humano, vou desejar q a personagem esbarre num desses: https://t.co/SPa3Dqf7JL pic.twitter.com/jd7G2vWpMk — (@annegiic) February 21, 2022

Bora normalizar o clichê da cara derretida num acidente e a personagem voltar sendo outra depois da plástica. Dá pra fazer uma cena assim com a Shuri e a Vespa juntas, bora Marvel bota um cropped e reage https://t.co/yMbXhoOANq — Becca Todas as mentiras que eu nunca quis contar (@BeccaBooks0) February 21, 2022

