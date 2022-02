Equipe de Paulinha Abelha pede doações de sangue

Paulinha Abelha segue internada em um hospital particular de Sergipe. A equipe da cantora usou as redes sociais na segunda, 21 de fevereiro, para pedir doações de sangue. Internada desde o dia 11, a artista enfrenta problemas renais.

O pedido de doações de sangue foi feito através de uma publicação do IHHS (Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe) e compartilhado no perfil da cantora no Instagram. É possível fazer o agendamento através do WhatsApp em quatro cidades: Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Nossa Sra. do Socorro. Paulinha precisa de doadores dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último boletim médico, divulgado também na segunda, foi informado que a cantora "mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica".

Com o estado de saúde de Paulinha, a banda Calcinha Preta cancelou todos os compromissos até o dia 10 de março. "Esperamos retomar a agenda em breve, quando houver condições para a realização dos compromissos, já que no momento tem sido humanamente impossível!", disse o comunicado divulgado nas redes sociais do grupo.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags