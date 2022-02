João Neto, da dupla com Frederico, revela que está com câncer na tireoide

O cantor João Neto, da dupla sertaneja com Frederico, revelou que está com câncer na tireoide. O artista falou sobre o assunto em publicação nesta quarta-feira, 16, nas suas redes sociais.

Ele descobriu o diagnóstico em dezembro do ano passado após passar por uma série de exames de rotina. “Vou começar meu tratamento no Hospital de Câncer de Barretos. Vou precisar fazer uma cirurgia para a retirada da glândula e vou precisar de repouso absoluto. Vou ficar mais quieto, sem poder falar. Vou ter que encarar, não tem outro jeito”, explica.

“Decidi compartilhar com todos vocês, primeiramente, porque é uma doença maldita, silenciosa, que não dá sinal nenhum. Nunca senti absolutamente nada. Então fica o alerta para vocês se cuidarem, fazerem os exames de rotina, porque é muito ruim ser pego de surpresa”, recomendou.

João Neto pediu energias positivas e orações para as pessoas. “Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, finalizou.



