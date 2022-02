Com cinema, música e feira, veja programação da semana no Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura oferece uma programação híbrida durante a semana, que percorre as mais variadas linguagens, como música, artes visuais e cinema.

Nesta quarta-feira, 16, ocorrerá o webinário on-line “Margens que Transbordam: a Valorização do Fazer Cinematográfico Periférico” com o objetivo de discutir e desmitificar os estereótipos em relação à produção de audiovisual nas periferias.

Evento contará com a presença de Adri Duarte, cientista social e realizadora audiovisual; Rafael Luan, sociólogo e pesquisador; e Leo Silva, escritor, fotógrafo e documentarista.

No mesmo dia, também acontecerá a live “Álbuns de fotografia e os territórios da memória”, que faz referência à exposição “Poço 115 - rastros na cidade” e discutirá as aproximações entre imagem, biografia, cidade e política do Poço da Draga.

O encontro virtual terá participação de Cristina Maria Silva e Felipe Camilo, co-idealizadores da mostra que está exposta no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC Dragão), e de Ivoneide Gois, artista e autora do livro “Poço da Draga: Territórios da Memória”.

Já o Cinema do Dragão coloca em cartaz o filme “Rio de Vozes”, uma produção realizada em parceria entre a cearense Andrea Santana e o francês Jean-Pierre Duret. Documentário retrata a vida de pessoas que moram às margens do rio São Francisco.

Outro lançamento será “Transversais”, de Émerson Maranhão. Quatro pessoas trans que moram em Fortaleza falam sobre suas próprias histórias e seus processos de autodescoberta. Os personagens atuam em áreas diferentes e tiveram trajetórias distintas.

Na grade de programação infantil, há a exibição de “A Lenda da Princesa Acorrentada” no Planetário Rubens de Azevedo, além da ação “Brincando e Pintando no Dragão” na Arena Dragão do Mar.

Programação do Dragão do Mar

quarta-feira, 16

15 horas - Webinário "Margens que Transbordam: a Valorização do Fazer Cinematográfico Periférico", com Rafael Luan, Leo Silva e mediação de Adri Duarte

19 horas - Live "Álbuns de fotografia e os territórios da memória", com Cristina Maria Silva, Felipe Camilo e Ivoneide Gois

Onde: no YouTube do Dragão

quinta-feira, 17

15 horas - Webinário "Margens que Transbordam: a Valorização do Fazer Cinematográfico Periférico", com Rafael Luan, Leo Silva e mediação de Adri Duarte

Onde: no YouTube do Dragão

18 horas - Exibição "A Lenda da Princesa Acorrentada"

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: R$ 6,00 (meia) e R$ 12,00 (inteira)



20 horas - Estreias de “Rio de Vozes” e “Transversais”

Onde: no Cinema do Dragão

Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

sexta-feira, 18

18 horas - Exibição "A Lenda da Princesa Acorrentada"

Onde: n Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: R$ 6,00 (meia) e R$ 12,00 (inteira)

sábado, 19

15h30min - Curso Popular de Astronomia: "A Via Láctea"

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

16 horas - "Rolê Dragões da Draga", com Sérgio Rocha, Juscelino Rocha Araújo e Ana Célia Rocha

Onde: Saída do MAC Dragão em direção à ONG Velaumar

16 horas - Brincando e Pintando no Dragão

16 horas - Fuxico no Dragão

17 horas - Fuxico Musical Joyce Farias convida Joana Lima, com o projeto "Parâmetro"

Onde: na Arena Dragão do Mar

18 horas - Exibição "A Lenda da Princesa Acorrentada"

19 horas - Exibição "Passaporte para o Universo"

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: R$ 6,00 (meia) e R$ 12,00 (inteira)

domingo, 20

15 horas - Video-oficina "Câmara Escura: Construindo imagens pela luz"

Onde: no IGTV do MAC Dragão

16 horas - Brincando e Pintando no Dragão

16 horas - Fuxico no Dragão

17 horas - Oficina "Ilustr(A)ção", com Paula Yemanjá e Rafael Limaverde

Onde: na Arena Dragão do Mar

Gratuito

18 horas - Exibição "A Lenda da Princesa Acorrentada"

19 horas - Exibição "Passaporte para o Universo"

Quanto: no Planetário Rubens de Azevedo

de quarta-feira, 16, a domingo, 20

9h30min às 12h30min e 14h30min às 17h30min - Exposições "Quilombo Cearense" e "Poço 115: Rastros na Cidade"

Onde: No Museu de Arte Contemporânea do Ceará

9h30min às 12h30min e 14h30min às 17h30min - Exposição "Vaqueiros"

Onde: no Museu da Cultura Cearense



Dragão do Mar

Quando: de quarta-feira, 16, a domingo, 20

Onde: programações presenciais no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); programações virtuais no YouTube do Dragão do Mar e no Cinema Virtual

Mais informações: no site do Dragão



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

