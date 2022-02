Jogo mobile gratuito "Harry Potter: Desperta a Magia" chegará ao Brasil

O jogo para celular do universo de Harry Potter já está aberto para pré-registro; data de lançamento ainda não foi divulgada

“Harry Potter: Desperta a Magia” será um novo jogo mobile gratuito para os fãs da franquia. Em formato de duelo imersivo e com a possibilidade de ter vários jogadores, o game fará um lançamento mundial, mas a data ainda não foi anunciada.

O pré-registro já está disponível no Google Play e no site oficial. A inscrição antecipada também será disponibilizada no iOS nos próximos dias.

Na história, os jogadores começarão como jovens bruxos que acabaram de receber suas cartas de aceitação para Hogwarts. Durante o período, será possível personalizar os personagens e obter as experiências da escola, como comprar material escolar no Beco Diagonal, usar o Chapéu Seletor e batalhar no Clube de Duelos.

Ao lado de rostos familiares, os gamers aprenderão os feitiços na medida em que progridem de fase. Com o acúmulo dos conhecimentos sobre feitiçaria e estratégias, aventuram-se por novos desafios cada vez mais difíceis.

Os pré-inscritos receberão recompensas exclusivas no lançamento. “Harry Potter; Desperta a Magia” foi elaborado pela Warner Bros. Games em parceria com a NetEase, Inc.



