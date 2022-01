Cavaleiro da Lua: Disney Plus divulga trailer da nova série da Marvel

"Cavaleiro da Lua", nova série da Marvel Studios, estreia na plataforma de streaming no dia 30 de março

“Cavaleiro da Lua”, a mais nova produção da Marvel Studios em parceria com o Disney Plus, estreia no dia 30 de março na plataforma de streaming. O primeiro trailer foi divulgado nesta terça-feira, 18 de janeiro.

A série, protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, mostra Steven Grant, um homem comum e gentil que trabalha em uma loja de souvenirs. Ele, porém, começa a sofrer com suas memórias. Além de ter problemas para dormir, passa por apagões em que não consegue lembrar o que aconteceu.

Descobre, assim, que tem transtorno dissociativo de identidade. Por causa disso, vive no mesmo corpo que Marc Spector, um homem mercenário. Mas as duas personalidades precisam combater um mistério, porque se tornam um canal para Khonshu, um deus egípcio da Lua.

Além de Justin Benson e Aaron Moorhead como diretores dos episódios, há Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac como produtores executivos.

Outras séries da Marvel estão previstas para estrear neste ano no Disney Plus, como “Mrs. Marvel” e “She Hulk”.



