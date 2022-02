Avô e neta, Lima Duarte e Paloma estreiam parceria em "Além da Ilusão"

A nova novela das seis, "Além da Ilusão", estreia nesta segunda-feira, 7 de fevereiro. Além de marcar a estreia de Larissa Manoela na TV Globo, a produção realiza um sonho de avô e neta. O ator Lima Duarte e a atriz Paloma Duarte atuarão juntos pela primeira vez e darão vida ao pai e filha Afonso e Heloísa.

A primeira fase da trama se passa na década de 1930. Heloísa engravida antes do casamento e seu pai, Afonso, irá levar o bebê para longe com o intuito de proteger a honra da família. A moça cresce amargurada pelo trauma vivido e quer destruir o engenho do pai pelo sumiço que deu à sua filha.

Paloma é mãe de três filhos e dá detalhes sobre viver uma personagem que viveu um trauma ao ter a filha levada quando ainda era uma recém-nascida. A atriz admitiu que chora ao ler os capítulos e já recebeu relatos de mulheres da vida real que passaram por situações semelhantes a de Heloísa. Em entrevista ao Extra, ela pondera sobre o que faria no lugar da personagem. "Eu nunca desistiria de encontrar minha filha, mas também reconheceria o espaço dessa família que se criou", declara.

Apesar do momento difícil que Heloísa viveu, Paloma revela que a personagem estará diferente na segunda fase da novela. "No início da segunda fase, mesmo que a dor da personagem não suma, já vemos uma nova Helô. Ela está um pouco mais em paz com suas questões, dentro do possível. Ela cria a sobrinha (Isadora, interpretada por Larissa Manoela) com muito amor. Leônidas chega, aquele homem lindo que é o Eriberto Leão, dando toda a atenção do mundo. Mas ela não se permite essa alegria. Ainda vai demorar...", explica.

A produção também terá a presença de Clara Duarte, filha de Paloma com Marcos Winter e bisneta de Lima Duarte. A atriz dará vida a Heloísa em alguns flashbacks de sua adolescência. "Dividir uma personagem com a minha filha e atuar com meu avô... Sempre tentamos, mas é a primeira vez que nós contracenamos juntos. É para sempre. Foi gostoso demais, foi muito especial!", ressalta Paloma ao Gshow.

