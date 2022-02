Cerveja em casa: empreendimentos apostam em serviço de entrega em Fortaleza

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Considerada por muitos uma paixão nacional, a cerveja movimenta a rotina dos brasileiros. Em Fortaleza, no Ceará, há uma série de opções: pode ser artesanal, leve ou mais encorpada, com baixo ou alto teor alcoólico. Para quem deseja pedir a bebida em casa, o Vida&Arte preparou uma seleção de cervejarias, bares e restaurantes com serviços de entrega na capital cearense. É só pedir e brindar!

Produzida a partir da fermentação de cereais, a cerveja é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, há milhares de anos. Acredita-se até que ela tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pela humanidade. Lembrando que a bebida deve ser apreciada com moderação, confira nosso guia para pedir cerveja do conforto de casa!

Capitosa

A Cervejaria Capitosa lança serviço de entregas de suas cervejas artesanais neste fim de semana. A fábrica cearense, localizada no bairro Lagoa Redonda, oferece garrafas de 500 ml e latas de 350 ml. Entre as opções no catálogo, estão as cervejas Lager (leve e refrescante, segundo a casa) e a Galesa (edição especial com 10% de teor alcoólico). A cervejaria oferece pacotes promocionais, como os combos com seis latas, a partir de R$ 48.50. Para presentear alguém especial, a Capitosa conta com os kits de garrafas e copos personalizados em caixas decoradas (a partir de R$ 52).

Os pedidos podem ser realizados pelo aplicativo iFood. Há um ponto de distribuição da cervejaria no bairro Aldeota, que atende a um raio de 12 quilômetros. Com tempo de entrega estimado de até 50 minutos, o serviço funciona todos os dias. De terça a domingo em dois horários: das 11 às 15 horas e das 18 às 23 horas. Às segundas, apenas das 18 às 23 horas. Os chopes da Capitosa ainda não chegaram ao iFood, mas podem ser adquiridos em contato com a fábrica, em barris de 30 litros.

Mais info: @cervejariacapitosa

5elementos

A 5elementos Cervejaria Artesanal, localizada no bairro Luciano Cavalcante, também acaba de chegar ao iFood. No catálogo do aplicativo, o empreendimento oferece a cerveja 5 elementos em garrafa de 500 ml (R$ 55); e a cerveja Bra, em garrafa de 1 litro (R$ 25). A cervejaria também conta com serviço de entrega em outra plataforma virtual, com mais opções da bebida. Por lá, tem combos e promoções, além de lançamento. Entre as opções, destaque para a 5 elementos Guava Cheesecake, com 6,2% de teor alcoólico e adição de goiaba, lactose e baunilha.

Mais info: @5elementoscervejaria

Turatti

A Cervejaria Turatti, considerada a primeira micro cervejaria artesanal do Ceará, conta com diversos produtos artesanais disponíveis no iFood. A "Weiss", por exemplo, é pálida, turva e promete um creme "generoso e consistente" (R$ 23.99). Já a Red Lager tem cor âmbar e notas de caramelo no aroma. Custa R$ 20.99. A Turatti tem unidades no bairro Varjota e nos shoppings Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy e funciona em diversos horários, todos os dias. Com produção de chopes desde 2002 em Fortaleza, a casa garante que a bebida será entregue gelada, no ponto de apreciar.

Mais info: @cervejariaturatti

Brewstone Pub

O Brewstone Pub oferece cervejas, comidas e drinks. Tudo feito artesanal. No iFood, a casa tem o selo “super-restaurante”. Esse reconhecimento é concedido pelo aplicativo às lojas "com alto nível de qualidade e serviço", baseado nos pedidos da região, no tempo de entrega prometido e nas muitas avaliações com 5 estrelas (máximo que se pode dar na plataforma). Entre as opções do catálogo, estão a cerveja artesanal de 1 litro "Hop Slap IPA" (R$ 43); e "My First Beer 2" (R$ 43). O pub também está no aplicativo Rappi e ainda conta com o serviço de “Chopeira em Casa” (basta pedir pelo Whatsapp).

Mais info: @brewstonepub

Cervejaria 1987

A Cervejaria 1987 se intitula “delivery de bebidas”. Localizado no bairro São João do Tauape, o empreendimento tem em seu cardápio as cervejas Budweiser, Skol Abre Fácil, Petra, Brahma Duplo Malte, Becks, Eisenbahn, Heineken, Stella Artois e Corona. A entrega é grátis em compras a partir de R$ 40. Funciona todos os dias, em horários diversos. No fim de semana, por exemplo, a casa recebe pedidos na sexta-feira, das 8 às 18 horas; sábado, das 9 às 18 horas; e domingo, das 9 às 17h45min.

Mais info: @_cervejaria1987

All Grain Cervejaria

A All Grain Cervejaria, localizada na Aldeota, produz diversos rótulos de cervejas artesanais. No iFood, é possível encontrar cervejas em garrafas de 300ml e 500 ml, kits presenteáveis e combos diversos. Entre os sabores, destaque para as produzidas no próprio laboratório da All Grain, como a Belgian Tripel com caldo de cana (R$ 18). A All Grain também conta com o "Disk Chopp" pelo Whatsapp.

Mais info: @allgraincervejaria

Donkey Head

A Donkey Head fabrica cervejas artesanais e está disponível no iFood. Localizada na Aldeota, a casa oferece várias opções para entrega, como as cervejas em garrafas de 1 litro. Destaque para a "Asa Branca", clássica cerveja de trigo alemã (R$ 43); e para a "St. Padim Ciçu 10", de origem belga, com malte como protagonista.

Mais info: @donkeyheadcervejaria

Yankee Beer

A Cervejaria Artesanal Yankee Beer, localizada no Dionísio Torres, tem várias opções de chopes artesanais em 1 litro. Entre as opções: "Apa", "Ipa", "Dry Stout" e "Lager". Os preços variam entre R$ 18.70 e R$ 22.70.

Mais info: @cervejariayankeebeer

Empório da Cerveja

Nos destaques da Empório da Cerveja, plataforma especializada em serviço de entrega da bebida, tem: Cerveja Erdinger 500ml (R$ 11.95); Cerveja Paulaner Weiss 500ml (R$ 11.99); Cerveja Praya Wit 600ml (R$ 9.90); e Cerveja Erdinger Tradicional 500ml (R$ 17.90).

Mais info: site



Disk Cerveja Super Gelada

No serviço de entrega Disk Cerveja Super Gelada, localizado no Bairro Edson Queiroz, é possível encontrar diversos produtos. Para citar: Heineken, Budweiser, Skol e mais. Funciona todos os dias, das 00 às 2 horas; e das 8 às 23h59min.

Mais info: iFood

Cervejaria Beer N’ Friends

Os pedidos na Beer N’ Friends podem ser realizados pela plataforma Goomer. Localizada na Aldeota, a cervejaria conta com opções diversas e com preços variados. A cerveja carioca Brewing Co para o projeto "Onde está o gole", por exemplo, custa R$ 37.90. É feita com cold brew de café, com notas de nozes, cacau e leve torrado, além de adições de amora. É refrescante e ácida ao mesmo tempo.

Mais info: @cervejariabeernfriends



Hey Ho

O serviço de entrega da Hey Ho Cervejaria também está na plataforma Goomer. O empreendimento oferece cervejas em latas de 473 ml, de segunda a domingo, 24 horas por dia. A lata "Dee Dee" é uma opção de cerveja mais amarga, com teor alcoólico moderado (R$ 18).

Mais info: @heyho_cervejaria



