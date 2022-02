Conheça Yasmin Desirée, cantora cearense que sonha com carreira internacional

Yasmin Desirée é a nova aposta local quando se trata de música pop. A cantora começou sua carreira musical no início de 2019. Hoje, ela é uma das cantoras fixas do clube noturno “Gandaia” e já coleciona fãs que acompanham seus shows. Mas quem é essa artista? Em entrevista para o O POVO, Yasmim conta sobre as suas primeiras inspirações e seu trabalho.

“Minha mãe é cantora e me levava pros shows de vez em quando, então eu já nasci nesse meio musical. [..] Com cinco anos eu já brincava de ser cantora, mas foi com doze anos que eu tive a certeza de que eu queria cantar porque eu já escutava artistas do pop, como Justin Bieber. [...] De lá pra cá, eu estudei tanto sozinha como na ‘Viva! Escola de Música’ no período de 2019, que foi também a época em que eu comecei a fazer shows”, relata.

Com inspiração em artistas internacionais, como Taylor Swift, Ariana Grande e BTS, Yasmin une a autenticidade e coragem características deles para construir a sua própria trajetória. A cantora busca fazer uma produção bem pensada em suas performances pela influência dos cantores citados, ou seja, a maquiagem, a roupa, os gestos e a decoração dos shows são sempre planejados para passar uma mensagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tudo que você faz como artista conta pro teu trabalho, então a sua imagem tem que se conectar com a mensagem que você quer passar. [...] Por exemplo, se eu for cantar usando um vestido de verão, o público vai pensar que eu vou cantar uma música mais calma, como as da cantora ‘Aurora’. Se eu quebro essa expectativa e canto uma música pop mais animada, como as da banda de k-pop ‘Blackpink’, não vai fazer sentido e o público vai ficar confuso. Então se eu quero que a minha carreira seja voltada para o pop e para músicas mais animadas, tudo na minha imagem tem que colaborar com isso”, afirma.

No começo, a artista, por conta própria, fazia contato com locais para se apresentar, e, então, um desses contatos foi com Micael Belo, líder da banda de rock “A.R.S”, que virou o seu assessor e a convidou para fazer parte de sua banda. Assim, Yasmin fez shows como integrante da “A.R.S” e deu os seus primeiros passos em sua trajetória musical, apesar de cantar em um ritmo diferente do seu foco.

Atualmente, Desirée está em carreira solo e se apresenta como cantora fixa no clube noturno Gandaia, local que a artista olha com carinho por ter sido o primeiro lugar que acreditou no seu potencial artístico. Ela começou a se apresentar nesse clube no ano passado com o seu primeiro show em um lugar voltado para o mundo pop, o estilo que a artista mais se identifica e canta até hoje.

“[...] O Gandaia é uma casa pop e isso combina com o que eu gosto de cantar. O meu primeiro show lá foi um teste e, inclusive, foi o melhor que eu já fiz lá, pois o público estava muito animado e eu fui aplaudida de pé. Isso significou muito pra mim já que foi ali que eu me senti realmente profissional e recebi o voto de confiança do produtor que acabou me deixando como cantora fixa”, relembra a artista.

Além disso, lançou recentemente a sua primeira música autoral “Freedom” de forma independente. A faixa de pop romântico tem como tema o amor próprio e retrata uma fase da vida da artista, que viu nesse momento o tema para a sua primeira canção.

“[..] Eu saí de um ciclo de carência romântica em que eu achava que precisava estar em um relacionamento para me sentir validada. Então eu cheguei em um ponto da minha vida que eu não acreditava mais nisso e meu foco era a minha carreira, esse foi o momento que 'Freedom' surgiu”, diz.

Ambiciosa, Yasmin anseia por ter uma carreira internacional, apesar de ter começado recentemente a investir na sua música. Mesmo sonhando alto, acredita que o importante é ela estar se apresentando no futuro, já que isso é o que ama fazer.

“Daqui a dez anos, eu quero estar colecionando prêmios internacionais e fazendo turnês mundiais. Pode ser que isso não aconteça? Pode ser, mas se eu não conseguir isso, cantar ainda é o que eu amo fazer”, afirma a cantora em entrevista para O POVO.

Yasmin Desirée é apenas uma iniciante, mas já surgiu com grandes sonhos e disposição para correr atrás deles. Será a ousadia da cantora o suficiente para que ela alcance a sonhada carreira internacional? A resposta para essa pergunta só o futuro dirá.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto 10 músicas para o fim de semana; de Luan Santana a Jennifer Lopez

Amava Nada: Lucas Lucco lança clipe inédito com Marília Mendonça

Cerveja em casa: empreendimentos apostam em serviço de entrega em Fortaleza

Serviço



Música "Freedom", de Yasmin Desirée

Onde: já disponível em todas as plataformas digitais

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags