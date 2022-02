Gratuito: Pesquisador Lucas Dilacerda oferta curso sobre arte e política

Objetivo do curso é abordar impactos do neoliberalismo no campo artístico e apresentar posicionamentos estéticos, críticos e clínicos da arte contemporânea

Quais são os impactos do neoliberalismo no mundo da arte? A pergunta mobiliza o curso gratuito e virtual "Políticas da Arte Contemporânea: Estética, Crítica e Clínica", ofertado pelo artista, pesquisador e curador Lucas Dilacerda. De 7 a 10 de fevereiro, das 19h às 22h, a formação discutirá os impactos da política do neoliberalismo no campo artístico e, diante disso, apresentará também posicionamentos estéticos, críticos e clínicos da arte contemporânea. As inscrições (clique aqui) se encerram neste sábado, 5.

Em cada aula será apresentado um panorama de teorias, conceitos, artistas, obras e exposições que abordam as relações entre estética e política, e que evidenciam a potência da arte — ora como crítica, enquanto diagnóstico e denúncia dos sintomas do mundo neoliberal como desatenção, esquecimento, apatia, cansaço, ansiedade; ora como clínica, enquanto criação e mobilização de energias vitais que apontam para novas possibilidades de vida.

"Para compreender quais são esses impactos, a gente precisa antes compreender o que é o neoliberalismo e o que é a arte. Eu parto do princípio que não existe uma essência do que é a arte e uma essência do que é o artista — para mim, tanto arte quanto artistas são invenções dentro de um determinado contexto. Se a gente observa a história da arte, percebe que ao longo do tempo vão acontecendo diversas concepções de arte e diversas concepções de artista. Então a pergunta e o que nos interessa é entender como a arte e o artista estão sendo inventados e reinventados hoje no presente. A hipótese do curso é que o neoliberalismo está provocando essas invenções, provocando essas drásticas mudanças nas nossas concepções de arte artista, pois está transformando os modos de produção da arte, da poética, dos processos de criação. Ele também tem modificado os modos de recepção do espectador, esse espectador fast-food que não tem mais tempo para parar, para experimentar, que só quer de fato consumir o objeto artístico. O neoliberalismo está transformando nossos regimes de atenção, nossos regimes de percepção, nossos regimes de sensação e de imaginação", defende Lucas.



Quando a arte começa a incorporar esses valores, nas palavras de Lucas, "o corpo reage". Continua o pesquisador: "O corpo reage porque esses valores são estranhos a ele. Cria-se aí, por exemplo, uma crise de criatividade, a crise da criatividade é quase um grito de resistência do corpo que recusa a aceitar esses valores. A gente pensa a arte como uma sintomatologia do mundo".



Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Filosofia Clínica e mestre em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia também da UFC, Lucas é coordenador do Laboratório de Arte Contemporânea (LAC); do Laboratório de Estética e Filosofia da Arte (Lefa) e integrante do Laboratório de Artes e Micropolíticas Urbanas (Lamur). O artista foi curador das exposições “Arre mate” (2018), “Soteramento” (2018) e “Decomposição” (2020), e compôs a equipe curatorial das exposições “A casa, o doce e baobá” (2018), no Minimuseu Firmeza; e “Ant_ Corpo” (2019), na Galeria Sem Título Arte. O curso sobre arte e política, com 40 vagas, é fomentado com recursos da lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc - por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.



Cronograma:

» Aula 1 – Introdução às Políticas da Arte Contemporânea

» Aula 2 – Estética e Arte Contemporânea

» Aula 3 – Crítica e Arte Contemporânea

» Aula 4 – Clínica e Arte Contemporânea

Curso: Políticas da Arte Contemporânea: Estética, Crítica e Clínica

Com Lucas Dilacerda

Quando: 07, 08, 09 e 10/02, das19h às 22h

Onde: Plataforma Zoom

Inscrições até sábado, 05/02 (para inscrever-se, clique aqui)

Número de vagas: 40

Seleção e resultado: 06/02



