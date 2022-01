Jojo Todynho explica o porquê da expressão fechada no seu casamento; entenda

Jojo Todynho casou no sábado, 29, na Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro, com o militar Lucas Souza, de quem ficou noiva no fim do ano passado. Nos registros da cerimônia, chamou atenção dos convidados e das redes sociais a expressão fechada da cantora ao caminhar até o altar.

Em seu Instagram, a funkeira explicou que estava se sentindo mal o dia inteiro. Ela revelou que estava triste por não ter a mãe de consideração e o pai ao seu lado neste momento. ‘'Vocês não têm noção o que foi pra mim entrar ali sozinha e olhar aquelas 250 pessoas, o peso que tinha aquilo ali. De olhar, não ver meu pai, não ver minha mãe Maria Helena’', afirmou ela.

Maria Helena, mãe de criação da cantora, morreu vítima do coronavírus em maio de 2020, aos 60 anos. E na infância, Jojo presenciou o assassinato do pai, que foi morto a tiros enquanto trabalhava como segurança.

Durante o desabafo após a festa de casamento, a artista mostrou que pôs uma foto com sua mãe de consideração e outra com o seu pai em seu buquê para tê-los por perto neste dia especial. Na legenda, ela escreveu: "Nada nunca será como queremos. Meu sonho era ter vocês aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Meus eternos amores”.

A funkeira também revelou que sua ansiedade atacou na hora de caminhar até o altar: “Meu coração batia na boca e eu respirando tentando segurar para não desmaiar na frente de todo mundo porque faltava pouco para isso. As meninas falavam ‘força, força’ e eu tentando manter a plenitude com a língua no céu da boca porque sabe que se eu chorar eu abro o berreiro”.

Jogo aproveitou o momento para deixar um recado aos seus fãs e falar um pouco sobre o que tem vivido.

“Desculpa se muitas vezes eu sou uma pessoa séria, grossa. É que eu tô calejada, né gente. Muita porrada da vida… Valorizem a família de vocês, os amigos, os pais principalmente. Eu tenho passado por tanta coisa, preconceito, notas caluniosas, pessoas que não vivem a minha vida e falam tantas coisas, mas se eu não tivesse a fé que eu tenho eu acho que eu não conseguiria”, desabafou.

Veja a entrada de Jojo no casamento:

