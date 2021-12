Jojo Todynho tem carro de luxo arranhado por vizinho

Jojo Todynho usou as redes sociais na última segunda, 27 de dezembro, para desabafar sobre um acidente envolvendo seu carro. Segundo a cantora de 24 anos, um vizinho arranhou o veículo de luxo, mas não a procurou para pedir desculpas ou informar sobre o acontecido.

A vencedora de "A Fazenda 12" possui um Jaguar, marca de automóveis de luxo inglesa pertencente a Jaguar Land Rover. Através dos stories do Instagram, ela relatou o acontecido. "Algum vizinho filha da p*** raspou no meu carro estacionado no portão de casa. Nem para tocar a campainha para pedir desculpa ou dizer que não tem como pagar", desabafou.

Para piorar a situação, a cantora revelou que a câmera de segurança não estava funcionando, portanto não teria como saber quem foi a pessoa responsável pelo arranhão. "Cara, que ódio, o f*** é que a câmera do portão de correr está inativa... Tem problema não, eu conserto, mas a mão de Deus pesa também, porque isso é ruindade", declarou.

"Meu carro não é um Corsa, não! Nada contra, ando em qualquer carro. Meu carro é um Jaguar. Para polir aquilo ali, não posso botar em qualquer lugarzinho não... É muito fácil falar quando não é na tua casa! Quando acontecer na tua casa, aí você me fala se vai deixar por isso mesmo, se você vai aceitar... Não dói em você, né? Aí é fácil falar", desabafou.

