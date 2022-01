Autor de ataques racistas a participantes do BBB tem dados expostos

No início da semana, viralizou nas redes sociais um blog da plataforma WordPress que fazia ataques racistas aos participantes do BBB 22. Na quarta-feira, 26, o grupo hacker Anonymous invadiu a página e expôs os dados pessoais da pessoa por trás dos textos criminosos.

Identificado como Aristides, de Novo Hamburgo (RS), o autor atacava Douglas Silva, Natália Deodato, Linn da Quebrada e Luciano Estevam. De acordo com o Anonymos, o criminoso tem histórico de racismo e fazia parte de um grupo neonazista.

"Aristides, seu fim está próximo. Tomara que te joguem em uma cela só de negros quando você for preso!”, escreveu o grupo hacker. “Uma pessoa visivelmente criminosa, de alta periculosidade, que lidera grupo de nazismo e crueldade aos animais, além de supostamente fazer parte de um grupo extremista e estar planejando um ataque terrorista em Novo Hamburgo”, acrescentaram.

O autor do blog chegou a se referir a Douglas como "macaco". "Este negro imundo deveria ser crucificado vivo, e, logo em seguida, ter seu corpo carbonizado. Não vejo sentido em colocarem um macaco imitador de circo na televisão. O lugar desse preto fedido é trabalhando no sol quente numa lavoura e levando chicotada do nosso amigo Capataz Sancto”, escreveu.



Após tomar conhecimento do blog, a família do ator registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). A equipe de Arthur Aguiar manifestou repúdio contra a situação.

