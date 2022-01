Residência de dança está com inscrições abertas até domingo, 30

O Encontro de Coreógrafos de Fortaleza promove uma série de atividades com o objetivo de fomentar e discutir a produção criativa e técnica da dança. Uma dessas ações será a residência artística, que ocorrerá presencialmente no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), de segunda-feira, 31 de janeiro, a sexta-feira, 4 de fevereiro.

A formação, ministrada pelos professores Filipe Evans e Joalano Paulino, busca incentivar a improvisação por meio da dança contemporânea. Além disso, também mostrará a elaboração de um mapa de criação para transformar o improviso em algo a ser revisitado.

Outros assuntos também serão abordados, como os fatores de movimento: tempo, peso e espaço, de acordo com os estudos de Rudolf Laban, um dos maiores teóricos desse segmento no século XX.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto está com inscrições abertas até domingo, 30, por meio de formulário no Google. As vagas serão prioritárias para pessoas autodeclaradas negras, LGBTQIA+ e moradoras do Grande Bom Jardim. 15 inscritos serão selecionados.

Além disso, haverá um seminário virtual com a temática “Produção Cultural em Dança” no dia 10 de fevereiro. Na data, as artistas e produtoras Ana Mundim e Déborah Santos conversarão sobre o fazer artístico e a autoprodução cultural. A mediação será feita por Cléber Alves.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Artista cearense M Dias Preto ganha prêmio e abre exposição em Minas Gerais

Associação de críticos do Ceará elege os melhores filmes de 2021

Encontro de Coreógrafos de Fortaleza

Residência em Dança

Quando: de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, das 14h às 17 horas, e 4 de fevereiro, das 13h às 17 horas

Onde: no Teatro Marcos Miranda, do Centro Cultural Bom Jardim

Inscrições: até domingo, 30, por formulário do Google; solicitação deve ser feita pelo Whatsapp no contato (85) 99947.9548, da Flutuante Produtora

Seminário “Produção Cultural em Dança”

Quando: quinta-feira, 10 de fevereiro, às 19 horas

Onde: no canal do Youtube do CCBJ



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags