"Matrix Ressurrections" chega ao HBO Max na sexta-feira, 28

“Matrix Ressurrections” estará disponível no HBO Max a partir de sexta-feira, 28 de janeiro. Na mesma data, o filme também poderá ser comprado ou alugado em plataformas como Apple TV, Google Play, Amazon Prime Video, Claro, Sky e Vivo.

Considerado uma das maiores obras audiovisuais de ficção científica, o longa-metragem retoma a história de Neo (Keanu Reeves) em sua tentativa de salvar as pessoas que estão presas na Matrix.

Na continuação da saga, o protagonista precisará escolher entre as duas opções mais uma vez: o universo como todos conhecem ou o mundo por trás dele.

O elenco ainda é composto por Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanga Chopra Jonas e Jada Pinkett Smith.

Matrix Ressurrections

Quando: a partir de sexta-feira, 28

Onde: no streaming do HBO Max; para alugar e comprar na Apple TV e no Google Play; ou para alugar na Claro, no Sky, na Vivo e no Amazon Prime Video



