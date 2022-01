Dragão do Mar: após pausa, Mostra Retroexpectativa segue até 9 de fevereiro

O Cinema do Dragão voltou com sua programação presencial após pausa por causa da pandemia do coronavírus

Dragão do Mar retoma suas atividades presenciais depois de uma breve pausa por causa do número de pessoas infectadas com coronavírus em Fortaleza e entre os colaboradores do equipamento cultural.

A Mostra Retroexpectativa, por exemplo, que apresenta os principais filmes do ano anterior e exibem as promessas do audiovisual em 2022 volta nesta quinta-feira, 27 de janeiro. Por isso, seguirá até 9 de fevereiro.

Na programação deste fim de semana, haverá “Roda do Destino”, dirigido por Ryusuke Hamaguchi. Três personagens femininas vivem encontros e desencontros recorrentes da vida. E os elementos que guiam a história partem de um triângulo amoroso, um plano vingativo e um encontro ao acaso.

Também haverá exibição de “Benedetta” na sexta-feira, 28. Baseado no livro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy”, de Judith C. Brown, e em uma história real, enredo mostra o romance entre uma freira e uma jovem acolhida por um convento.

Outro título que passará no Cinema do Dragão é “Kevin”, de Joana Oliveira. Joana é uma brasileira que viaja para a Uganda para visitar sua amiga, Kevin. Elas se tornaram amigas quando estudaram juntas na Alemanha, mas faz muitos anos que não se reencontram.

O filme, então, traça vários aspectos da trajetória das duas, entre passados, desejos, caminhos já trilhados e perspectivas de seus futuros. Elas vivem um momento de sororidade e amor, que resiste ao tempo e à distância.

Mostra Retroexpectativa

quinta-feira, 27

13h40min - Roda do Destino

16 horas - A Mulher que fugiu

18 horas - A Sexta face do Pentágono + La Jetée

18 horas - Debate virtual com a diretora Thais Fujinaga (“A Felicidade das Coisas”) e a mediadora Mylena Gadelha

Onde: no YouTube do Dragão

sexta-feira, 28

15h30min - Benedetta

18 horas - A Morte Habita à noite

19h45min - Eu, Empresa + Debate com Leon Sampaio e Marcus Curvelo

sábado, 29

15h30min - Estamos te esperando em casa

16h45min - Os Grandes Vulcões

18h10min - O Grito das Leoas

20 horas - 66 Questões da Lua

domingo, 30

13h40min - Benedetta

16 horas - Kevin

18 horas - Matar a la Bestia

20 horas - Memoria

segunda-feira, 31

14 horas - Roda do Destino

16h15min - Para Dom Carlos

18 horas - A Sorridente Madame Beudet

20 horas - Cléo de 5 à 7

terça-feira, 1º

14h30min - Roda do Destino

17 horas - Nível 5

19 horas - Fabian: o Mundo está Acabando

quarta-feira, 2

15h30min - Fortaleza Hotel - 77 min - 14 anos

17h30min - Benedetta - 127 min - 14 anos

20 horas - O Dia da Posse - 70 min - 12 anos

quinta-feira, 3

15 horas - Benedetta

17h30min - Benedetta

20 horas - Fortaleza Hotel + Debate com Armando Praça

sexta-feira, 4

13h40min - Benedetta

16 horas - Construção Civil + Debate com Andreia Pires

18 horas - Nh yãg m yõg hãm: essa terra é nossa!

20 horas - A Mulher de um Espião



sábado, 5

13h40min - Fortaleza Hotel

15h30min - Chão

18 horas - Tempo

20 horas - A Viagem de Pedro

domingo, 6

13h40min - Benedetta

16 horas - Entre Nós, um Segredo

18 horas - Diários de Otsoga

20 horas - Sem Sol

segunda-feira, 7

15 horas - Los Lobos

17h30min - Druk

19h40min - Transversais + Debate com Emerson Maranhão

terça-feira, 8

13h40min - Roda do Destino

16 horas - O Rei dos Elfos

18 horas - Espero que esta te Encontre e Estejas bem

20 horas - Irradiated

quarta-feira, 9

15 horas - Benedetta

17h30min - First Cow

20 horas - Fortaleza Hotel

quarta-feira, 10

16 horas - Debate com Laís Bodanzy ('A Viagem de Pedro') e Arthur Gadelha (Aceccine)

Onde: no YouTube do Dragão

Quando: até 9 de fevereiro, com exibição on-line de um debate no dia 10

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



