Último depoimento gravado do bailarino Hugo Bianchi vira documentário

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Documentário "Figuras da Dança: Hugo Bianchi" estreia nesta sexta-feira, 28, às 19 horas, no canal no YouTube da São Paulo Companhia de Dança (SPCD)

Hugo Bianchi, referência da dança no Ceará, deixou extenso legado para as artes cênicas no Brasil. O bailarino, coreógrafo, professor e diretor cearense morreu no dia 18 de janeiro, em decorrência da Covid-19, aos 95 anos de idade. Seu último depoimento gravado está documentado no filme “Figuras da Dança: Hugo Bianchi”, dirigido por Inês Bogéa.

A obra estreia nesta sexta-feira, 28, a partir das 19 horas, em transmissão on-line no YouTube. Um bate-papo antecede a exibição, com a participação da diretora e mais nomes ligados ao artista. O filme homenageia a atuação deste pioneiro. Trata-se do episódio especial da série audiovisual “Figuras da Dança”, produzida pela São Paulo Companhia de Dança (SPCD).

Nascido em 29 de abril de 1926, Hugo Bianchi iniciou a carreira como bailarino, ainda na adolescência. Destacou-se em apresentações no Theatro José de Alencar (TJA), palco emblemático das artes em Fortaleza. Na fotografia de divulgação do documentário “Figuras da Dança”, inclusive, ele aparece à frente da fachada principal do TJA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Os quase 70 anos de carreira dedicados ao teatro de Haroldo Serra

Pandemia agrava fragilidade das academias de dança de Fortaleza, que tentam se reinventar

Referência da dança no Ceará, Hugo Bianchi morre aos 95 anos

Hugo estudou no Rio de Janeiro, formou-se em Teatro e trabalhou com artistas como Luz Del Fuego e Dercy Gonçalves. Em 1966, fundou o Ballet Hugo Bianchi, em Fortaleza. No TJA, deu aulas e ganhou até uma sala em sua homenagem. O bailarino foi responsável por formar inúmeros destaques da dança, como Madiana Romcy e Mônica Luiza.

O documentário passeia pela história do artista, em memória a uma vida inteira dedicada à formação e difusão da dança no Ceará. Uma narrativa de amor e resistência. A estreia integra a celebração dos 14 anos da São Paulo Companhia de Dança (SPCD), gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa. A programação gratuita e completamente on-line ainda conta com aula aberta (às 10 horas); e lançamento oficial do livro “Bailarinos – São Paulo Companhia de Dança”, do fotógrafo Arthur Wolkovier.

Estreia de “Figuras da Dança: Hugo Bianchi”

Quando: nesta sexta-feira, 28, às 19 horas

Onde: YouTube

Mais info: @saopaulociadedanca



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags