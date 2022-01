"Percy Jackson e os Olimpianos" ganhará série no Disney Plus

Agora é oficial: “Percy Jackson e os Olimpianos” ganhará série no Disney+. Nas redes sociais da plataforma de streaming, o escritor da saga, Rick Riordan, confirmou a informação.

“A espera acabou, semideuses. Estou empolgado por ser o primeiro a dizer a vocês que ‘Percy Jackson e os Olimpianos' está realmente, verdadeiramente e com certeza chegando às suas telas”, disse. Ainda não há detalhes sobre os protagonistas e a data de lançamento.

O autor já tinha informado que a história seria adaptada e que estava pessoalmente envolvido no projeto, mas não havia confirmação oficial da Disney sobre a continuidade do trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A série do streaming contará com produção de Jon Steinberg (“The Old Man”). Além disso, o episódio piloto será drigido por James Bobin (“A Misteriosa Sociedade Benedict” e “Alice Através do Espelho”).

Todos os livros serão levados à plataforma, começando pela primeira obra, que é “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”. Na história, o adolescente Percy Jackson descobre ser filho de Poseidon, o deus do mar. Por isso, ele vai para Acampamento Meio-Sangue, que treina semideuses.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Turma da Mônica: personagem Chico Bento vai ganhar filme em 2023

K-pop: Pentagon lança mini-álbum "IN:VITE U", que marca o retorno de Jinho

Peter Dinklage critica live action da Branca de Neve: "história retrógrada"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags