Netflix confirma segunda temporada de "Round 6": "está só começando"

Ted Sarandos, CEO e diretor de conteúdo da Netflix, confirmou que “Round 6” terá uma segunda temporada. As informações foram divulgadas pelo portal estadunidense Variety.

Em entrevista para a mídia internacional sobre as conquistas do streaming do ano anterior, um dos jornalistas questionou se haveria continuação. Ele respondeu: “Com certeza. O universo de ‘Round 6’ está só começando”.

Segundo o empresário, a produção sul-coreana está entre os conteúdos da Netflix que possui crescimento potencial para fora da plataforma. A história pode ter experiências ao vivo, games e outros produtos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em conversas com jornais, o diretor Hwang Dong-hyuk já havia indicado a possibilidade da segunda temporada. “Há tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então eu quase sinto que vocês não nos deixam escolha!”, disse ao Associated Press.

“Mas direi que realmente haverá uma segunda temporada. Está na minha cabeça agora. Estou no processo de planejamento atualmente”, complementou na entrevista.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Robert Pattinson é cotado para novo filme de Bong Joon-Ho, de "Parasita"

Inspirado em Legião Urbana, "Eduardo e Mônica" estreia nos cinemas

Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos no fim de semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags