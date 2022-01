Felipe Neto desiste de viagem após crise de pânico: "É uma doença"

Na última quarta-feira, 19, o youtuber Felipe Neto publicou uma série de vídeos em seu Instagram para relatar uma situação “angustiante” pela qual passou. Aos seus mais de 15 milhões de seguidores na rede social, ele compartilhou que desistiu de realizar uma viagem que estava marcada após passar por uma crise de pânico no aeroporto. Neto, que tem depressão, utilizou seu alcance na internet para alertar seu público sobre a importância de buscar ajuda profissional para tratamento de transtornos mentais.

“Eu acho que a essa altura do campeonato não é mais novidade para ninguém que eu tenho problemas psicológicos não tão simples. Eu lido com transtornos e problemas que trato e tento ao máximo levar conhecimento a respeito desses temas para vocês, explicar o que acontece comigo, para que as pessoas que também sofrem desses males possam entender que elas não estão sozinhas”, iniciou seu desabafo.

Em seu relato, o youtuber revelou que estava sentindo desde o dia que antecedeu o episódio uma "forte angústia” e que quanto mais pensava na viagem mais esse sentimento se intensificava. Ao chegar no aeroporto, a angústia “foi multiplicada 50 vezes”, e isso o levou a uma crise de pânico que o impediu de seguir com sua viagem. “Eu não tinha uma crise de pânico há alguns anos. É um episódio que eu não desejo para ninguém e infelizmente aconteceu de novo”, comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Denúncia de Dani Calabresa contra Melhem é arquivada pela Globo

Faustão testa positivo para Covid-19 e se afasta das gravações na Band

Lima Duarte critica Regina Duarte no Instagram: "não pode acabar assim"

Ex de Whindersson faz homenagem no programa do Faustão: "Amo você"

Felipe Neto afirmou que não conseguiu sair do carro e passou a se sentir melhor assim que pensou em não fazer a viagem e voltar para casa. Ele pediu desculpas aos amigos com quem viajaria por ter “frustrado” os planos, mas disse que não poderia deixar ser “dominado” por esses sentimentos. “É uma doença, eu tenho um problema e eu não posso me sentir culpado por isso”, destacou.

Agora, o influenciador digital planeja “mergulhar na terapia” para entender o que está se passando neste momento em sua mente por ter “sensações de agonia” ao se distanciar de sua casa. Ele tranquilizou seus seguidores e disse que está bem. Além disso, reforçou seu compromisso de mostrar que pessoas que passam por situações semelhantes não estão “sozinhas” e que é importante buscar ajuda profissional:

“Eu sinto que eu tenho responsabilidade nesse mundo de tentar mostrar para as pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu que vocês não estão sozinhas. Não há fama, sucesso nem sensação de realização no mundo que cure essa doença. A única forma é com terapia, amparo da família e dos amigos e autoconhecimento, que você vai atingir com a terapia”.

Para finalizar seu relato, o youtuber agradeceu o apoio de seus fãs: “O amor que vocês me dão todos os dias faz parte da força que eu tenho para enfrentar isso. Então, o que vocês já fazem já está maravilhoso. Muito obrigado pelo que vocês fazem por mim todos os dias. Eu vou ficar bem".



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags