Cearense Germana Guilhermme lança videoclipe e faz show em Fortaleza

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

A artista apresenta videoclipe autoral nesta sexta-feira, 21, no YouTube. No domingo, 23, Germana realiza show às 18 horas, na Casa Sawí, na Praia do Futuro, com Aparecida Silvino, Danilo Guilherme e Dan Lecompi, e transmissão também pelo YouTube

Com mais de 30 anos de carreira nas artes, a cearense Germana Guilhermme, 56, lança seu primeiro videoclipe autoral nesta sexta-feira, 21, no YouTube. “Sempre que eu saio eu levo tudo/ Sempre que eu volto eu quero mais”, anunciam os versos do single “Minha Vez”. No ritmo do pop, a cantora, compositora e atriz fala sobre idas e vindas, liberdade, aceitação e autoconhecimento.

Radicada no Rio de Janeiro, Germana estará em Fortaleza neste fim de semana. Para marcar o lançamento do videoclipe, a artista realiza show no domingo, 23, às 18 horas, na Casa Sawí, na Praia do Futuro. A apresentação terá as participações da cantora e compositora Aparecida Silvino, sua amiga; e de Danilo Guilherme e Dan Lecompi, seus irmãos. Aberto apenas para convidados, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube da artista.

Ao O POVO, Germana revela a expectativa para o show em sua terra natal, ao lado da amiga e dos irmãos. “É como receber uma imensa bênção, sabe!? Fazer o show de lançamento do meu primeiro clipe aqui, na Praia do Futuro, na minha cidade, é como se viesse na minha terra e dos meus ancestrais e recebesse todo apoio e força deles e os honrasse com todo o meu coração. Me sinto festejando a minha história, com minha família, meus amigos, que são o início da minha trajetória”.

Germana lembra, com carinho, quando cantou com Aparecida Silvino no coral da Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo Izaíra Silvino (1946-2021) como regente. Naquele momento, descobriu a vontade de "ser cantora".

“Sou de uma família de artistas, e me sinto podendo celebrar com todos eles esse novo momento da minha vida… A arte que se faz através de mim indo para o mundo! E tudo isso acontecendo nesse momento ainda tão desafiador que estamos vivendo, sinto como se tivesse podendo abraçar cada pessoa, nossas saudades, dores, resiliências e paciências! É um show amoroso, carinhoso que sabe que a única forma de sermos mais felizes é nos apoiarmos e estarmos juntes!”, acrescenta.



Composta por Germana Guilhermme e Kali C, “Minha Vez” conta com elementos eletrônicos. A produção é de Azullllllll. Segundo Germana, o pop sempre esteve ligado à sua vida. Diz que ama dançar, adora letras simples e profundas, além de novas sonoridades.

Entre suas referências, estão uma fusão de gerações: Marina Lima, Fernanda Abreu, Liniker, Duda Beat, As Baías, Elza Soares e Gilberto Gil. No pacote, pode acrescentar também Emicida, Lenine, Céu, Kaê Guajajara e mais um caldeirão de inspirações.

Aos 56 anos de vida e 30 de ofício, Germana levanta a bandeira da juventude em qualquer tempo. "Eu vou é me juntar, somar, repartir, dançar até cair/ Porque mesmo sem entender de tempo/ O tempo das coisas e essa coisa toda e tal/ Eu vou tá lá na vida inteirinha/ Pra que ela não seja banal" — diz outros versos de “Minha Vez”.

A artista já trabalhou como backing vocal de artistas como Blitz, Sidney Magal, Beto Barbosa, Kelly Key e Daúde. No teatro musical, esteve em mais de 30 espetáculos, como “A Noviça Rebelde”, “O Mágico de Oz” e “South American Way – Carmen Miranda, O Musical”.

De acordo com Germana, “chegou a hora” de realizar seu trabalho autoral. Mais que isso: é a sua vez.



Live “Minha Vez”

Quando: domingo, 23, às 18 horas

Onde: YouTube



