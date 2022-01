Show de Ana Cañas em Fortaleza em tributo a Belchior é adiado para março

A mudança ocorreu devido ao decreto estadual de combate à disseminação da Covid-19 do último dia 5

A cantora e compositora paulista Ana Cañas anunciou nesta segunda-feira, 17, o adiamento de seu show em tributo a Belchior em Fortaleza. Em comunicado nas redes sociais, a artista divulgou que a data foi alterada de 28 de janeiro para 12 de março. O local da apresentação continua sendo na Barraca Santa Praia e os ingressos já comprados continuarão valendo para a nova data.

A mudança ocorreu devido ao decreto estadual de combate à disseminação da Covid-19 e de gripe do último dia 5. Por conta do aumento de casos de síndromes respiratórias e gripais no Ceará, o governo decidiu reduzir a capacidade de público em eventos, além de suspender eventos de Carnaval e Pré-Carnaval. Assim, algumas atrações que ocorreriam neste mês foram adiadas, como o show “Ana Cañas Canta Belchior”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na apresentação, a cantora interpreta canções famosas do músico cearense Belchior, como “Apenas um Rapaz Latino-americano”, “Coração Selvagem”, “Sujeito de Sorte”, “Fotografia 3x4” e “Como Nossos Pais”. Ana Cañas falou sobre sua relação com o artista em entrevista exclusiva ao Vida&Arte Convida.

Os bilhetes estão sendo vendidos por R$ 90 a meia-entrada e R$ 180 a inteira. Os ingressos já comprados seguirão valendo para a apresentação em 12 de março. Caso o espectador deseje reembolso, o pedido pode ser feito pelo e-mail contato@bilheteriavirtual.com. Bilhetes comprados na Barraca Santa Praia precisarão ser devolvidos na própria bilheteria da barraca para que sejam realizados os estornos.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags