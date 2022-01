Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas para cursos de férias

O Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas para três cursos on-line durante a programação de férias do equipamento cultural. Os interessados podem se inscrever em formulário virtual até quinta-feira, 20 de janeiro.

Uma das formações será “Fora da vista: o pensamento do tremor de Édouard Glissant”, com o poeta e pesquisador Rômulo Silva. Os participantes debaterão sobre os principais conceitos de Édouard Glissant, autor, poeta, etnólogo e filósofo. Os conteúdos serão ministrados de 24 a 26 de janeiro, a partir das 18 horas.

Outra oficina será “Olhares Negros na curadoria em cinema e audiovisual”, com a pesquisadora Tatiana Carvalho Costa, que ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, às 18 horas.

Durante as aulas, ela vai promover conversas sobre a atividade curatorial, além de articulá-las com intelectuais negros do Brasil, como Lélia Gonzalez, Jota Mombaça, Leda Maria Martins e outros.

O terceiro curso será de “Fotoquadrinhos”, com o professor PJ Brandão. Por meio de encontros virtuais, ele vai misturar a teoria e a prática com o objetivo de explorar os limites da linguagem e o potencial criativo dos cursistas. Atividades serão ministradas de 24 a 28 de janeiro, a partir das 14 horas.

As atividades acontecem em datas e horários distintos, dos dias 24 de janeiro a 2 de fevereiro. Todas as informações estão disponíveis no site do Porto Iracema das Artes.

Inscrições para os cursos do “Férias no Porto 2022”

Quando: até quinta-feira, 20 de janeiro

Onde: em formulário disponível no site da escola



