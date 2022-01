Netflix, Amazon e Disney Plus: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os principais lançamentos das plataformas de streaming para você maratonar.

Um dos destaques é “Eternos”, de Chloe Zhao, que já está disponível no Disney+. História foca em uma equipe que foi originada dos primeiros seres que habitaram a Terra - chamados de “Celestiais”. Eles surgiram de experimentos de seus próprios criadores, que queriam que o grupo se tornasse o defensor do planeta dos humanos.

Todos têm habilidades e poderes distintos, como imortalidade, manipulação de energia cósmica, rapidez, autotransformação e outros. Seus integrantes são considerados a perfeição da evolução humana.

Entretanto, durante as tentativas de criação dos heróis, os Celestiais também criaram uma raça oposta: os “Desviantes”. Estes são criaturas amorfas e instáveis, destinadas à destruição. Um exemplo dessa espécie é Thanos, vilão que esteve presente nos últimos dois filmes dos Vingadores.

No Amazon Prime Video, haverá “Hotel Transilvânia: Transformonstrão”. No quarto longa-metragem da franquia, Van Helsing projeta uma invenção que transforma humanos em monstros. A partir disso, Drac e seus amigos são transformados em pessoas.

Já o HBO Max adiciona a primeira temporada de “Peacemaker”, um spin-off de "O Esquadrão Suicida" (2021). Após os eventos do filme, revela as origens do personagem Pacificador, interpretado por John Cena, e as missões que precisa enfrentar no dia a dia.

Na Netflix, há o lançamento da série de terror “Arquivo 81”. O arquivista Dan Turner aceitou o trabalho de restaurar fitas de vídeo que foram danificadas. Mas descobre que ele está reconstruindo o documentário de Melody Pendras sobre uma seita perigosa. Por causa disso, fica obcecado em descobrir o que aconteceu com a diretora.

Netflix

quinta-feira, 13

- Indecente

sexta-feira, 14

- Essa Não É Uma Comédia

- After Life - Vocês vão ter de me engolir (temporada 3)

- The House

- Arquivo 81

Amazon Prime Video

sexta-feira, 14

- Do Re & Mi (temporada 1)

- Hotel Transilvânia: Transformonstrão

- Oh My Dog

HBO Max

quinta-feira, 13

- Peacemaker – 1ª temporada

Disney Plus

sexta-feira, 14

- Critter Fixers: Hospital Veterinário (temporada 1)

- Viola e Tambor (temporada 1)

- A Casa da Raven (temporada 4)

- O Livro de Boba Fett (temporada 1, episódio 3)

- Eternos

- Marvel Rising: Coração de Ferro

- Chichén Itzá: A Lenda da Caverna

- Tutancâmon: A Vida do Faraó

Belas Artes À La Carte

sexta-feira, 14

My French Film Festival, com os filmes:

- Embarque

- Calamidade

- As Índias Galantes

- O Meio do Horizonte

- Playlist

- O Céu de Alice

- Teddy

- Um país que sabe se comportar

- Uma vida doida

Mubi

quinta-feira, 13

- Espera

sexta-feira, 14

- Na Vertical

sábado, 15

- Na Ventania

domingo, 16

- Aqui é o Meu Lugar



