Poeta amazonense Thiago de Mello morre aos 95 anos

"A partir deste instante/ a liberdade será algo vivo e transparente/ como um fogo ou um rio,/ e a sua morada será sempre/ o coração do homem". Autor do poema "Os Estatutos do Homem", o poeta e diplomata amazonense Thiago de Mello (1926-2022) morreu aos 95 anos nesta sexta, 14. O escritor faleceu em casa, em Manaus, e a causa da morte ainda não foi divulgada.



Obras de Thiago de Mello foram traduzidas para mais de 30 idiomas

Com obras traduzidas para mais de 30 idiomas, Thiago de Mello foi reconhecido no cenário literário mundial por seus versos e prosas. É autor de "Faz Escuro, mas eu Canto: porque a manhã vai chegar" (1966); "Poesia comprometida com a minha e a tua vida" (1975); "Os Estatutos do Homem" (1964); "Horóscopo para os que estão Vivos" (1984); "Amazônia — A Menina dos Olhos do Mundo" (1992); "O Povo sabe o que Diz" (1993) e "Vamos Festejar de Novo" (2000), entre outros livros.

"Faz escuro mas eu canto, porque a manhã vai chegar", verso de Thiago, foi escrito em 1965 sobre o sombrio golpe militar de 1964. O escritor foi preso durante a ditadura brasileira e exilou-se no Chile, encontrando apoio no também poeta Pablo Neruda. Ainda exilado, morou nos países Argentina, Portugal, França e Alemanha. Com o fim da ditadura, voltou à sua cidade natal, Barreirinha.

Em 2021, mais de 50 anos após a publicação, o verso de Thiago sobre a ditadura foi tema da 34ª Bienal de São Paulo.

Nas redes sociais, personalidades se manifestaram sobre a perda. O autor indígena Daniel Munduruku publicou versos no Twitter:

"O lorde Thiago de Mello nos deixou...Deixou? Não.

Deixou saudades. Deixou poesia. Deixou sonhos.

Deixou esperanças. Deixou a lembrança de que “Faz escuro, mas eu Canto”.

Sua ausência faz escuro...Sua arte, nos traz Luz.

Bom descanso, Guerreiro". pic.twitter.com/Lz10Jbeze6 — Daniel Munduruku

Políticos como Renan Calheiros, Sâmia Bomfim, Alessandro Molon e Omar Aziz também lamentaram a morte do escritor. O governo do Amazonas decretou luto oficial de três dias.



Nesta sexta-feira (14/01), faleceu, aos 95 anos, o poeta amazonense Thiago de Mello, um dos mais influentes do país e ícone da literatura regional.



Por conta de seu legado e relevância, o #GovernoDoAmazonas decreta luto oficial de 3 dias pelo falecimento do poeta. #GovAM pic.twitter.com/boCKNHstHg — Governo do Amazonas (@AmazonasGoverno) January 14, 2022

