10 músicas para o fim de semana; de Juliette a Adele

Os artistas não pouparam talentos para começar o ano de 2022 bem. Nesta semana, o Vida&Arte traz em sua lista de lançamentos musicais o primeiro feat internacional de Juliette, clipe de "Oh My God" da cantora Adele, parceria de Rebecca, Pocah, Lexa e Danny Bond em "Barbie", entre outras produções. Confira:

1. Alok, Luis Fonsi, Lunay, Lenny Tavárez e Juliette - Un Ratito

A faixa "Un Ratito" marca a estreia de Juliette em um feat internacional com participação de Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez. A música é uma mistura de pop com reggaeton e irá ganhar um clipe em breve.

Clique aqui para ouvir no YouTube

2. Adele – Oh My God



Adele lançou o clipe oficial da música “Oh My God”, do álbum “30”. O diretor, Sam Brown, é o mesmo que dirigiu o vídeo de “Rolling In The Deep”. “30”, o quarto e mais recente álbum de estúdio da Adele, continua dominando as paradas em todo o mundo.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. CNCO - Party, Humo y Alcohol

O grupo CNCO retorna com o single "Party, Humo y Alcohol". Com uma abordagem mais adulta, o videoclipe se concentra nas personalidades individuais dos membros como artistas, além de incorporar elementos visuais reconhecíveis dos anos 1980, como o flare (luz no cantinho) da lente.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Rebecca, Pocah, Lexa e Danny Bond - Barbie



O novo single de Rebecca junta Pocah, Lexa e Danny Bond em um clipe que traz referências à boneca mais famosa do mundo. De acordo com Rebecca, a ideia é mostrar que pode existir todos os "tipos" de Barbie.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. The Weeknd - Gasoline



Após lançar o álbum "Dawn FM", The Weeknd divulgou o clipe de "Gasoline". Além disso, o cantor lançou a versão "Alternate World" do disco, que inclui mais três faixas.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Salserin #2 – Mó Paz



Dando continuidade ao projeto "Salserin", Igor, Felp 22, Mc TH e Neo Beats lançam a faixa "Mó Paz". “A ideia do single é dar continuidade ao projeto Salserin, em que eu trago artistas de segmento diferentes: TH é do funk, Felp é do rap, Neo Beats, além de fazer os beats, também canta. Então a gente une todos esses estilos e faz um novo som, somado ao meu estilo de vida, que eu gosto muito de estar com os amigos, fazendo festa, fazendo música”, explica Igor.

Clique aqui para ouvir no Spotify

7. Shawn Mendes - It'll Be Okay



Shawn Mendes lançou o clipe da música "It'll Be Okay". A faixa foi lançada após o fim do namoro do cantor com Camilla Cabelo e seria supostamente um desabafo sobre a situação.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Mari Fernandez - Quem Vale Menos



A cearense Mari Fernandez lançou seu segundo EP. “Pra Lascar o Coração Vol.2” chega com quatro canções inéditas e mais “Parada Louca”, que está atualmente no Top 8 do Spotify, e que alcançou também o chart global.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. Alesso e Katy Perry - When I'm Gone



No ano passado, Katy Perry e Alesso lançaram a faixa "When I'm Gone", que ganhou agora em janeiro de 2021 um videoclipe. No vídeo, a cantora se entrega na dança.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. Avril Lavigne e Blackbear - Love It When You Hate Me



Em preparação para lançar seu novo álbum em fevereiro, o "Love Sux", Avril Lavigne lançou a faixa "Love It When You Hate Me", em parceria com Blackbear.

Clique aqui para ouvir no YouTube

