"Ideias à Venda": Eliana apresenta novo reality show da Netflix

“Ideias à Venda”, novo reality show da Netflix, já tem lançamento marcado para o dia 9 de fevereiro. Com apresentação de Eliana, o programa reunirá empreendedores que competirão pelo prêmio de R$ 200 mil para investir em seus negócios.

A cada episódio, quatro pessoas do mesmo setor terão que mostrar suas ideias, impressionar os jurados e convencer a plateia. Em todas as etapas, haverá uma eliminação e somente os dois melhores chegam à fase final. A última decisão estará nas mãos das 100 pessoas presentes no público.

Na bancada de jurados, há uma cadeira fixa: a de Luana Génot, empresária, jornalista e ativista pela igualdade racial. Ela contará com a ajuda de outros convidados, como Camila Coutinho, Leo Picon, Mariana Rios, Luisa Mell, Enzo Celulari e Carole Creme, que opinarão em suas respectivas áreas de atuação.

Com seis episódios, “Ideias À Venda” é uma realização da produtora Floresta, que também é responsável por outros conteúdos, como “Shark Tank Brasil”, “Quem Quer Ser um Milionário?” e “Top Chef”.

“Eu amei cada minuto, principalmente pela oportunidade de tratar, de forma leve, de um tema que gosto tanto. Como empreendedora, adorei trocar e aprender com os participantes, com a nossa especialista Luana Genót e com os convidados maravilhosos que recebemos no painel de jurados”, disse Eliana em comunicado para a imprensa.



