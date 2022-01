Netflix Brasil foi a empresa com maior interação nas redes sociais em 2021

Gigante do universo streaming, a Netflix Brasil foi a empresa com a maior interação no Instagram em 2021. O levantamento é da Emplifi, plataforma que ajuda empresas a oferecerem excelência em atendimento de marketing ao cliente.



De janeiro a dezembro de 2021, a empresa de streaming brasileira teve média de 225.966 interações. Os dados levam em conta métricas como quantidades de curtidas e comentários nas publicações feitas durante o período.



Em segundo lugar ficou a Nubank, com 14.296 interações; na sequência aparece a Cacau Show, com 11.144 interações. A nível mundial, a Lamborghini, fabricante italiana de automóveis, ficou em primeiro lugar, com 302. 447 interações.

