Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte seleciona as principais estreias dos streamings para você maratonar.

Na Netflix, a primeira temporada de “Rebelde” já está disponível no catálogo. Anos depois da telenovela de 2004, um grupo de adolescentes que estuda no Elite Way School enfrentará problemas com amores e amizades da escola de elite.

A ex-aluna Celina (Estefanía Villareal) retornará para ser a nova diretora do colégio. Além disso, o elenco será novo, mas eles farão uma banda para cantar músicas do RBD. A sociedade secreta que perseguia alunos bolsistas também voltará para atrapalhar os planos dos personagens.

O HBO Max vai disponibilizar a segunda temporada de “Euphoria” neste domingo, 9. Rue Bennett (Zendaya) é uma adolescente que passa por vários problemas em sua vida por causa de seu vício em drogas. Ela entra em uma clínica de reabilitação e procura uma rede de apoio, mas tem recaídas.

Enquanto isso, vive situações típicas da adolescência: os conflitos familiares, as descobertas amorosas, o excesso de exposição nas redes sociais e vários tipos de violência. Ela também conta a história das pessoas ao seu redor.

Já no Amazon Prime Video, há o lançamento de “The Tender Bar”, dirigido por George Clooney e protagonizado por Ben Affleck. Adaptação do livro de memórias do jornalista e romancista J. R. Moehringer, a história acompanha o autor em sua trajetória quando ainda era uma criança. Ele nunca teve o pai presente e, por isso, foi criado por seu tio.

Ele é incentivado a ir para a faculdade e ter uma carreira. Ao aprofundar-se nos seus estudos, começa a viver o amor e as aventuras da juventude com os ensinamentos do familiar que lhe criou.

O streaming da Amazon também adiciona “No Ritmo do Coração”, dirigido por Sian Heder. Ruby (Emilia Jones) é a única pessoa que escuta em sua família de surdos. Os familiares detêm uma empresa de pesca nos Estados Unidos, e a jovem costuma ajudá-los em seu dia a dia.

Mas ela sonha em seguir sua paixão pela música e precisará tomar a decisão de continuar ajudando no negócio familiar ou de traçar uma carreira no meio artístico. No elenco, também estão Marlee Matlin e Eugenio Derbez.

Netflix

quarta-feira, 5

- Rebelde

quinta-feira, 6

- The Club (parte 2)

- O Páramo

- Dota: Dragon's Blood: Livro 2

sexta-feira, 7

- Mansão Hype

- Mãe x Androides

Disney Plus

sexta-feira, 7

- O Livro de Boba Fett (episódio 2)

- Voluntários: Tudo É Pela Ciência (temporada 1 - parte 1)

- PJ Mask: Heróis de Pijama (temporada 4)

- Mundo Secreto dos Ursos Polares (temporada 1)

- Spin

- Marvel Rising: Chasing Ghosts

HBO Max

domingo, 9

- Euphoria

Amazon Prime Video

sexta-feira, 7

- The Tender Bar

- No Ritmo do Coração

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 6

- Uma Aventura na Martinica

- Duas Famílias

Mubi

quinta-feira, 6

- Marimbas do Inferno

sexta-feira, 7

- What Do We See When We Look at the Sky?

sábado, 8

- Neville D'Almeida: Cronista da Beleza e do Caos

domingo, 9

- Filhos de Ninguém



