Conheça Vapo, novo rapper coreano-brasileiro da indústria do k-pop

Heo Wonhyuk ou "Bruninho" começa a sua carreira no k-pop com o nome artístico "Vapo", derivado do seu bordão "só vapo". O artista ganhou a admiração do público após participar do reality show de talentos coreano "High School Rapper 4" (HSR4) em fevereiro do ano passado. Apesar de ter sido eliminado nas semifinais do programa, o artista fez tanto sucesso que assinou recentemente um contrato com a gravadora Mine Field.



As influências brasileiras de "Bruninho" vieram dos 14 anos em que o rapper viveu no Brasil. Nascido na Coreia, em 2003, o jovem veio para cá aos quatro anos de idade e permaneceu até 2020, quando retornou ao seu país natal devido ao cenário de pandemia de Covid-19, dentre outros problemas. Foi após esse retorno que o artista deu início à sua carreira por meio da internet.



De volta à Coreia, Wonhyuk dedicou seu tempo a compartilhar conteúdo no TikTok. Nos vídeos postados, o rapper já dava pistas sobre a sua veia musical ao demonstrar admiração por rappers como Loco e Giriboy. No final de 2020, "Vapo" arquivou os seus vídeos e logo sumiu da rede social - mas o sumiço foi por um bom motivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em fevereiro do ano seguinte, "Bruninho" foi anunciado como um dos integrantes do show de talentos coreano "High School Rapper 4" (HSR4). No programa, ele encontrou a sua grande inspiração: o rapper Loco e estava decidido a impressioná-lo, assim como aos outros jurados.

Ao soltar a voz em suas canções autorais e incluir frases em português, como "Daquele jeito né? Só vapo", nem tudo saiu como o esperado e Wonhyuk esqueceu a letra da música após os primeiros versos. Com uma nova tentativa, o artista venceu o nervosismo e conseguiu apresentar a sua música.

Os jurados enxergaram o potencial do artista apesar das suas falhas e decidiram mantê-lo no programa. Talvez tenha sido a mistura de idiomas ou a personalidade única do rapper coreano-brasileiro que conquistou o público, mas o fato é que esse foi só inicio de "Bruninho" rumo à sua carreira no k-pop.

Hoje, com 18 anos, Wonhyuk anunciou o seu novo contrato com a gravadora Mine Field e o seu primeiro lançamento oficial como "Vapo" (nome artístico do cantor). A faixa "Sirius", que será lançada no sábado, 8, conta com a participação do rapper sul-coreano M1NU. As expectativas para a nova música é de ainda mais misturas entre o coreano e o português em sua letra, além das gírias brasileiras.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto 10 músicas para o fim de semana; de The Weeknd a Wesley Safadão

Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Música "Sirius", de Vapo e M1NU

Quando: sábado, 8 de janeiro

Onde: em todas as plataformas digitais

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags