Evento com Marina Sena e BaianaSystem em Fortaleza é adiado para março

O Zepelim Summer Experience, evento de lançamento do Festival Zepelim de Música e Artes, está marcado para acontecer no dia 5 de março

O Zepelim Summer Experience, que traria Marina Sena e BaianaSystem para Fortaleza, foi remarcado após novo protocolo de distanciamento social no estado cearense limitar a quantidade de público em eventos abertos e fechados. Agora, show vai acontecer no dia 5 de março, na barraca Santa Praia.

Os ingressos que já foram adquiridos serão revalidados com a nova data. As vendas também permanecem abertas e ativas na Bilheteria Virtual, além das lojas físicas Baba e Santa Praia. Os valores variam entre R$ 100, a meia, e R$ 200, a meia.

Para entrar, as pessoas precisarão apresentar o ingresso, o documento com foto e o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que está disponível na plataforma ConectSUS.

Marina Sena é um dos novos destaques da música brasileira. Com seu álbum de estreia “De Primeira”, tornou-se um dos grandes sucessos das plataformas digitais. Suas músicas populares são “Por Supuesto”, “Voltei Pra Mim” e “Me Toca”.

BaianaSystem é uma banda de rock e reggae que já alcança mais de uma década de carreira. Além de ser vencedor do Grammy Latino, o grupo conta com oito discos de estúdio, sendo “OxeAxeExu” (2021) seu trabalho recente.

Os dois serão as atrações principais do Zepelim Summer Experience. O evento marca o lançamento do Festival Zepelim de Música e Artes, que está previsto para acontecer em três cidades em agosto de 2022.



Zepelim Summer Experience

Quando: 5 de março, às 19 horas

Onde: na barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343)

Quanto: entre R$ 100 e R$ 200 na Bilheteria Virtual e nas lojas físicas Baba e Santa Praia

Mais informações: no Instagram @festivalzepelim



