Os Transacionais adiam turnê no interior do Ceará após novo decreto

Após o anúncio do novo decreto estadual, feito pelo governador Camilo Santana na última quarta-feira, 5 de dezembro, a banda Os Transacionais adiaram as festas do projeto "Transas na Estrada". As novas medidas de enfrentamento à Covid-19 incluem a redução da capacidade de pessoas nos eventos e a proibição de festas de Carnaval e Pré-Carnaval.

O projeto iria passar por Quixadá, no dia 7 de janeiro, Crato, no dia 8, e Iguatu, no dia 9. Mas agora todas as datas foram adiadas. De acordo com o grupo, eles irão esperar "orientações das autoridades sanitárias para a definição de uma nova data para a turnê da banda Os Transacionais no interior cearense".

"Pra a gente foi um baque. Realmente, a gente tava muito empolgado de poder voltar pras cidades em que a gente construiu muitos amigos e sabe que têm pessoas ansiosas pelo retorno da banda. A gente tava com um show bem diversificado, bem variado, pra realmente levar essa chancela de banda que leva animação, que promove sorriso e alegria", declara Jolson Ximenes, integrante do grupo, em entrevista ao O POVO.

Apesar da tristeza, a banda acredita que a decisão foi necessária. "Ressaltamos o esforço das autoridades de saúde estaduais em barrar o aumento de casos de Covid-19 e síndromes gripais, que vêm lotando a rede hospitalar pública e privada no Ceará. Por isso, vamos manter os cuidados com a higiene, uso de máscaras e vacina no braço", declararam através das redes sociais.

