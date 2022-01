Bloquinho Goxtoso com Silva e Duda Beat é adiado após novo decreto

Marcado para o dia 8 e 15 de janeiro, o Bloquinho Goxtoso foi adiado após a proibição de eventos de Carnaval e Pré-Carnaval, de acordo com o novo decreto sanitário cearense divulgado nesta quarta, 5, pelo governador Camilo Santana através de uma transmissão ao vivo. Em nota, a organização da festa informou novas datas e agora o evento deve acontecer nos dias 18 e 19 de março.

Com Silva, Duda Beat, Rafael Newbold, Camila Marieta, Superbanda e DJ Lipec, a programação do Bloquinho Goxtoso começaria neste sábado na barraca Santa Praia, localizada na Praia do Futuro, com apresentação de Silva. No dia 15, seria a vez de Duda Beat subir ao palco, mas além da proibição do decreto, a cantora informou também na quarta (05/01) que ela e parte de sua equipe testaram positivo para Covid-19.

Sobre o assunto Simone Poncio é internada após uso em excesso de antidepressivos

Gusttavo Lima testa positivo para Covid-19 e adia shows

Avião com cantora Maiara, dupla de Maraísa, faz pouso de emergência

Bolsonaro critica Ivete Sangalo, mas artista não tem projetos na Lei Rouanet

Grammy 2022 é adiado por causa do avanço de casos de Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Duda Beat está assintomática e cumprirá o isolamento social, assim como sua equipe. Importante lembrar que todos receberam duas doses da vacina", declarou a assessoria da artista através de suas redes sociais. "Pedimos também pela compreensão e alertamos a importância de todos os amigos, parceiros e fãs que tiveram contato com a artista e sua equipe nos últimos dias que façam a testagem e previnam-se contra a Covid", ressaltaram.

A organização do Bloquinho Goxtoso também deu instruções após a mudança de datas. "Os ingressos comprados serão revalidados para as novas datas, contamos com o apoio e compreensão de todos nesse momento tão difícil para todos nós. Casos de reembolso podem ser tratados pelo e-mail: [email protected], lá informaremos as regras e procedimentos, pedimos a empatia de todos e só solicitem em caso de real impossibilidade. Para os ingressos referentes aos shows do dia 08/01/2022 as solicitações podem ser feitas até 08/01/2022 já os do show do dia 15/01/2022 podem ser feitos os pedidos até 14/01/2022", explica a equipe.

"Conseguimos nos manter ativos até aqui e continuaremos firmes para o nosso reencontro! Segura só mais um pouquinho que vai ser Goxtoso o nosso abraço! Ah, vai ficar tudo bem!", finalizaram.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags