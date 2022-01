Com ingressos esgotados, show de Raimundo Fagner em Fortaleza é adiado

O Cineteatro São Luiz divulgou nesta sexta-feira, 7, que o show "Aonde Deus Possa Me Ouvir", do cantor e compositor Raimundo Fagner, será adiado. O concerto aconteceria no equipamento cultural neste domingo, 9, às 18 horas, mas foi temporariamente suspenso após o novo decreto estadual entrar em vigência na quinta-feira, 6. Ainda não há previsão de nova data.

A instituição afirma que os ingressos já adquiridos nas bilheterias físicas e na plataforma Sympla continuam válidos para as próximas datas, que ainda serão divulgadas. Os clientes também poderão solicitar o cancelamento e reembolso da entrada no prazo de 30 dias a partir desta sexta-feira, 7. O tutorial do procedimento de cancelamento está disponível no site e Instagram do Cineteatro.

De acordo com a medida anunciada pelo governador Camilo Santana na quarta-feira, 5, a capacidade de festas com controle de acesso deverá ser reduzida por 30 dias. Agora, os eventos têm limite de 250 pessoas em ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos. O decreto pretende conter o aumento de casos de Covid-19 e Influenza no Ceará.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Cineteatro São Luiz reforça "o compromisso com a saúde das trabalhadoras e trabalhadores da cultura, do público usuário e da população geral". Os shows de Vannick Belchior e Flávia Wesceslau também serão adiados.

