Espaço cultural em Fortaleza realiza exposição para homenagear Cássia Eller

Em 29 de dezembro de 2021, a morte de Cássia Eller completou 20 anos. Vítima de um infarto do miocárdio, a artista teve uma carreira curta, mas suficiente para deixar seu nome marcado na história da música brasileira. Em homenagem à cantora, o Espaço Cultural Bruta Flor, no bairro Meireles, realizará a partir desta quarta-feira, 5, a exposição “Com Você Meu Mundo Ficaria Completo”. O acesso ao local é gratuito.

|LEIA TAMBÉM| 20 anos sem Cássia Eller: fãs lembram shows e do legado da cantora

Idealizada pelo fã e proprietário do espaço, César Sabino, a exposição reunirá discos, registros de revistas, jornais da época e fotos originais de Eller em um movimento de saudação e retrospectiva de sua obra. Além disso, serão exibidos documentários e entrevistas com a cantora em televisões disponíveis no local, que também funciona como restaurante, galeria de arte e loja de discos. “O espaço estará ambientado dentro desse clima em homenagem aos 20 anos de falecimento da Cássia Eller”, garante Sabino.

A mostra ficará disponível até 16 de janeiro. Um dia antes de seu encerramento, haverá no Bruta Flor uma apresentação da banda Super Trio com a cantora Dani Lima para um tributo a Cássia Eller. Para entrar no estabelecimento, será necessário apresentar passaporte de vacinação completa contra a Covid-19, além do uso obrigatório de máscara de proteção.

O acervo disponibilizado para a mostra traz itens adquiridos por César desde quando começou a acompanhar a carreira de Cássia, na década de 1990. Assim, é antigo o desejo do empresário de expor o material que colecionou sobre Cássia Eller. Material fonográfico e jornais com matérias sobre a intérprete - incluindo uma edição do O POVO - se destacam na iniciativa.

“A intenção da exposição é poder firmar cada vez mais a importância da Cássia Eller na história da música popular brasileira. Ela já é uma cantora contemporânea e ainda muito atual, até por conta do que cantava e das letras dos compositores que ela escolhia, como o Cazuza. Nós também queremos proporcionar uma forma de as pessoas entenderem um pouco mais sobre a sua vida e até trazer novos fãs”, comenta César.

Essa não é a primeira mostra realizada pelo Bruta Flor em homenagem a artistas da música nacional. Em 2021, o espaço promoveu exposições sobre o Cazuza e sobre o Raul Seixas. Na visão de César Sabino, com Cássia Eller será a oportunidade de compartilhar “o seu conhecimento e material” com outras pessoas, reforçando a relevância da artista. “É a obrigação que eu tenho, não só como proprietário do Bruta Flor, mas como fã”, argumenta.

Serviço

Exposição “Com Você Meu Mundo Ficaria Completo”

Quando: de 5 a 16 de janeiro; horários de quarta a sábado, das 12 às 23 horas, e domingo, das 12 às 16 horas

Onde: Espaço Cultural Bruta Flor (Rua Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Acesso gratuito

Mais informações: @obrutaflor no Instagram



