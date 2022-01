Férias no Dragão do Mar: confira programação cultural da semana

Entre exposições, exibições de novos filmes e espetáculos infantis, um dos destaques do Dragão do Mar nesta semana é a retomada da feirinha criativa "Fuxico no Dragão"

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura divulgou sua programação cultural da semana, que conta com exposições, apresentações para o público infantil, exibições de novos filmes e feiras.

Um dos destaques é o retorno da feirinha criativa “Fuxico no Dragão”, que acontece durante a tarde dos sábados e dos domingos, na Arena Dragão do Mar. O evento reúne empreendedores de moda, artesanato e decoração.

No mesmo local, acontecerá o Fuxico Musical com o projeto “Sol.tu.som”. O trabalho de discotecagem é fruto do encontro entre a DJ Ada Ponte e o músico Guilherme Cunha, que se apresentam a partir das 17 horas no fim de semana.

No Planetário Rubens de Azevedo, há espetáculos para faixas etárias variadas, como “Viagem no Foguete de Papel”, “A Lenda da Princesa Acorrentada”, “Passaporte para o Universo” e “A Luz e o Berço da Vida”.

Ainda ocorrerá a formação “O Sistema Solar”, com o planetarista e físico Thiago Henrique. A partir de imagens em fulldome, ou seja, em ambientes imersivos de exibição de vídeos, o curso levará o público a uma viagem pelo sistema solar.

O Dragão do Mar também permanece com exposições abertas para visitações de quarta-feira a domingo. São elas: “Penso que ainda posso encontrar lugares sem nome” e “Vaqueiros”, no Museu da Cultura Cearense, e “Quilombo Cearense” e “Poço 155: Rastros na Cidade”, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará.

Programação completa

quarta-feira, 6, a domingo, 9

9h30min às 12h30min - Exposições "Quilombo Cearense" e "Poço 115: Rastros na Cidade"

14h30min às 17h30min - Exposições "Quilombo Cearense" e "Poço 115: Rastros na Cidade"

Onde: no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

9h30min às 12h30min - Exposições "Vaqueiros" e "Penso que ainda posso encontrar lugares sem nome"

14h30min às 17h30min

Onde: no Museu da Cultura Cearense

quinta-feira, 6

18 horas - "Viagem no Foguete de Papel" (sessão infantil)

19 horas - " A Lenda da Princesa Acorrentada" (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

20 horas - Estreia de 'Roda do Destino'

Onde: no Cinema do Dragão

sexta-feira, 7

18 horas - "Viagem no Foguete de Papel" (sessão infantil)

19 horas - " A Lenda da Princesa Acorrentada" (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

sábado, 8

14h30min - Curso Popular de Astronomia: "O Sistema Solar"

15h30min - Curso Popular de Astronomia: "O Sistema Solar"

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

16 horas - Brincando e Pintando no Dragão

16 horas - Fuxico no Dragão

17 horas - Fuxico Musical: Projeto Sol.tu.som

Onde: na Arena Dragão do Mar

17 horas - Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil)

18 horas - A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão juvenil-adulta)

19 horas - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20 horas - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

domingo, 9

16 horas - Brincando e Pintando no Dragão

16 horas - Fuxico no Dragão

17 horas - Fuxico Musical: Projeto Sol.tu.som

Onde: na Arena Dragão do Mar

17 horas - Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil)

18 horas - A Lenda da Princesa Acorrentada (sessão juvenil-adulta)

19 horas - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20 horas - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Onde: Planetário Rubens de Azevedo



