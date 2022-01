Mulheres no cinema: 12% dos filmes mais populares de 2021 são de diretoras

De acordo com o "Celluloid Film", do Centro de Estudos sobre Mulheres na Televisão e no Cinema, somente 12% dos filmes mais populares de 2021 foram dirigidos por mulheres

Apesar de haver uma recente inclusão no cinema internacional, as mulheres ainda possuem pouco espaço na indústria cinematográfica. De acordo com o levantamento “Celulloid Film”, realizado Centro de Estudos sobre Mulheres na Televisão e no Cinema, somente 12% dos 100 filmes mais populares de 2021 nos Estados Unidos foram dirigidos por mulheres.

Em 2020, esse número equivalia a 16%. “As aparências enganam. Enquanto Chloé Zhao ganhou o Oscar no ano passado por dirigir Nomadland e Jane Campion é a pioneira na corrida deste ano por ‘The Power Of The Dog’, a porcentagem de mulheres dirigindo filmes realmente diminuiu em 2021”, afirmou Martha Lauzen, fundadora do centro, em nota divulgada pelo The Hollywood Reporter.

“Basear nossas percepções de como as mulheres estão se saindo nas merecidas fortunas de apenas algumas mulheres de destaque pode nos levar a conclusões imprecisas sobre a situação do emprego feminino”, continuou.

Em 2021, Chloé Zhao marcou a história por se tornar a primeira mulher de descendência asiática a ganhar o Oscar na categoria de “Melhor Direção”. Ela venceu com seu filme “Nomadland”, mas também já produziu outras produções famosas, como o recente “Eternos”, do Universo Cinematográfico da Marvel.

A diretora, porém, foi apenas a segunda mulher a receber o prêmio. Antes dela, somente Kathryn Ann Bigelow havia ganhado por “Guerra ao Terror”, em mais de 90 anos de premiação.



