Podcast Vida&Arte estreia nova temporada com Marina Sena

A artista brasileira Marina Sena é a convidada do Podcast Vida&Arte desta sexta-feira, 10, do jornal O POVO, marcando a estreia de um novo modelo para o programa radiofônico. Semanalmente, o podcast entrevistará artistas brasileiros no expoente nacional para conversar sobre arte e cultura.

A cantora e compositora mineira, que alcançou o topo do Spotify Viral Global em 2021, apresentou seu hit “Por Supuesto” no palco do Prêmio Multishow, no último dia 8. Indicada a quatro prêmios, saiu como a grande vencedora da noite, conquistando três categorias, sendo uma delas (“Experimente”) ganha a partir do voto popular.

Na entrevista que cedeu ao Podcast Vida&Arte, ao falar sobre a fama repentina e o sucesso de seu primeiro álbum, “De Primeira”, lançado em agosto de 2021, Marina explicou: “Eu não sei se ainda entendi tudo o que aconteceu. Acho que só vai cair a ficha quando começar a fazer shows mesmo e ver todas aquelas pessoas cantando minhas músicas.”

O programa passou por uma reformulação em sua estrutura antes do lançamento da segunda temporada. Na primeira, apresentada de janeiro de 2020 a julho de 2021, os episódios eram mais longos, de quase uma hora, falando sobre questões culturais do Brasil e do mundo, sem convidados da cena artística nacional.

Com o novo formato estreando nesta sexta, os repórteres Luiza Ester e Miguel Araújo serão os apresentadores dos episódios. As entrevistas, na íntegra, serão disponibilizadas no projeto “Vida&Arte Convida”, acessível pelo OP+, a plataforma multistreaming por assinatura do jornal OPOVO.

