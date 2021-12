Confira os livros de ficção mais vendidos do ano na Amazon do Brasil

Apesar dos livros mais vendidos do ano permanecerem com uma predominância da autoajuda e das finanças pessoais, uma obra literária ocupou o primeiro lugar na plataforma da Amazon no Brasil em 2021: “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior.

O romance nacional do escritor soteropolitano ainda foi o vencedor de dois grandes prêmios da literatura no ano passado, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos. A história acompanha duas irmãs que vivem no sertão da Bahia.

Bibiana e Belonísia, duas jovens negras, tiveram o passado marcado por um acidente na infância e tentam buscar uma na outra uma relação forte para passar pela situação. As duas vivem com a família em condições de trabalho escravo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros quatro livros com narrativa literária ocupam os 10 primeiros lugares. Dois deles são publicações antigas, que ganharam novas edições neste ano: “1984” e “A Revolução dos Bichos”, ambos escritos por George Orwell (1903 - 1950).

Também há “Os Sete Maridos de Evelyn Hugo”, de Taylor Jenkins Reid. Na narrativa, Evelyn Hugo é uma grande atriz que já está idosa. Ela vive em seu apartamento de luxo em Nova York e é conhecida por ter se casado sete vezes. Um dia, aceita contar sua verdadeira história para uma jornalista iniciante.

A última obra entre os 10 primeiros é “Mentirosos”, de E.Lockhart. Os Sinclair são uma família tradicional e rica que está à beira da decadência. Por causa disso, o patriarca sempre leva seus filhos para passar as férias em uma ilha particular. Os familiares, entretanto, viverão uma tragédia quando Cadence, uma das filhas, sofre um acidente e passa os próximos anos enfrentando depressão, amnésia e outros problemas.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Não olhe para cima": internautas apontam semelhança com o Brasil

Alice Braga reclama de exigência de seguidores em testes de elenco

Tom Holland deve receber 10 milhões de dólares em filmes futuros

Livros de ficção

- “Torto arado”, por Itamar Vieira Junior

- “1984”, por George Orwell

- “Os sete maridos de Evelyn Hugo”, por Taylor Jenkins Reid

- “A Revolução dos Bichos”, por George Orwell

- “Mentirosos”, por E.Lockhart

- “Corte de espinhos e rosas - vol. 1”, por Sarah J. Maas

- “A rainha vermelha”, por Victoria Aveyard

- “Teto Para Dois”, por Beth O’leary

- “É assim que acaba”, por Colleen Hoover

- “Amor & gelato”, por Jenna Evans Welch

- “O príncipe cruel (Vol. 1 - O povo do ar)”, por Holly Black



Veja lista completa

1. “Torto arado”, por Itamar Vieira Junior

2. “Mais Esperto que o Diabo”, por Napoleon Hill

3. “Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho”, por Thiago Nigro

4. “1984”, por George Orwell

5. “Os sete maridos de Evelyn Hugo”, por Taylor Jenkins Reid

6. “O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios”, por Charles Duhigg

7. “A Revolução dos Bichos’, por George Orwell

8. “Mentirosos”, por E.Lockhart

9. “Pai Rico, Pai Pobre”, por Robert T. Kiyosaki

10. “Mindset: A nova psicologia do sucesso”, por Carol S. Dweck

11. “A coragem de ser imperfeito”, por Brené Brown

12. “Corte de espinhos e rosas - vol. 1”, por Sarah J. Maas

13. “O milagre da manhã”, por Hal Elrod

14. “A rainha vermelha”, por Victoria Aveyard

15. “Talvez você deva conversar com alguém”, por Lori Gottlieb

16. “Teto Para Dois”, por Beth O’leary

17. “As cinco linguagens do amor”, por Gary Chapman

18. “12 Regras para a Vida: Um antídoto para o caos”, por Jordan B. Peterson

19. “É assim que acaba”, por Colleen Hoover

20. “O poder da ação”, por Paulo Vieira

21. “Quem pensa enriquece: O Legado”, por Napoleon Hill

22. “Amor & Gelato”, por Jenna Evans Welch

23. “Pequeno manual antirracista”, por Djamila Ribeiro

24. “Rápido e devagar: Duas formas de pensar”, por Daniel Kahneman

25. “O príncipe cruel (Vol. 1 - O povo do ar)”, por Holly Black



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags