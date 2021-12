Competição internacional tem brasileira Grag Queen como finalista

A gaúcha Grag Queen é finalista da "Queen of the Universe", competição de canto com drag queens de diferentes lugares do planeta derivada de "RuPaul’s Drag Race"; saiba mais

“Bem-vindos à fantasia brasileira!” Essa foi a frase usada por Grag Queen durante sua apresentação na “Queen of the Universe”, competição de canto com participantes de diferentes lugares do planeta. Nascida em Canela, no Rio Grande do Sul, a drag queen referenciou sua profissão usando seu nome de nascimento, Grégory Mohd. No reality de canto, Grag chegou a cantar música autoral e já conquistou seu lugar na final, prevista para ocorrer na próxima quinta-feira, 30.

A competição é derivada de “RuPaul’s Drag Race”, que também tem drag queens como competidoras, e tem como produtora executiva a própria RuPaul. A primeira temporada de “Queen of the Universe” está sendo lançada na plataforma de streaming Paramount+ e é composta de seis episódios. No último, Grag competirá com Ada Vox e Aria B. Cassadine, ambas dos EUA, pelo título de rainha do universo.

Grag Queen: cinco anos de drag, 15 de canto

Participar de uma competição como a “Queen of the Universe” pode ser considerado um dos principais feitos da carreira de Grégory Mohd, mas o gaúcho já tem uma trajetória de alguns anos no canto. Em entrevista ao portal PopLine, ele revelou que sua drag queen “nasceu” há aproximadamente cinco anos, quando ele e um amigo organizaram um show em homenagem a nomes como Pabllo Vittar e Gloria Groove.

“E a gente se vestiu de drag [no show]. Por que não se vestir de drag, né? E o vídeo viralizou! E a gente foi ler os comentários e ‘essas drags lindas!’ E eu não sabia me maquiar, mona! Eu não sabia passar um lápis de olho na cara! E daí foi isso, agora somos drags lindas”, explicou ele.

“E eu só precisei aceitar isso [ser drag], para depois entender que a minha vida inteira me fez passar por todas as coisas pra que eu fosse a Grag Queen, pra que ela resgatasse muita coisa no Gregory, que sou eu sem peruca. E hoje ela é minha maior arma, meu maior escudo e eu sou muito grato por essa doida que está aqui”, comentou.

Sua caminhada musical, por outro lado, tem mais história: ele começou a cantar na igreja, cantando louvores. “[Comecei] Muito novinha, na igreja! Piquituxa! Cantar um louvor... Daí ela ia cantar o louvor dela, assim bem alto… Daí deu o que deu, ela saiu da igreja e virou drag!”.

Grag Queen: a entrada na competição

Com mais de 2 milhões seguidores no TikTok, Grag Queen rapidamente foi apontada pelo seu público como uma possível participante do “Queen of the Universe” assim que as inscrições para a competição começaram. “Aconteceu que a inscrição foi liberada pra todo mundo e chegou até mim. Óbvio, todo mundo começou a me marcar!”, relatou. Porém, ela ficou com pé atrás em participar devido a fatores diversos, como a importância da fluência no inglês, o fato de não possuir um passaporte à época e a demora, à época, na vacinação contra a Covid-19.

“Mas aí eu disse ‘e se eu tentar? E se eu quiser tentar fazer dar certo?’. E daí, foi babado! Por isso que eu digo, é Queen of the Universe, porque o Universe estava do lado dela!”, disse. Grag conseguiu resolver a questão do passaporte e se vacinou em uma cidade vizinha. “Eu devo muito à minha equipe também. Quando eu dizia ‘gente, eu não vou!’ Eles diziam ‘É cantar, é ser bonita e é representar o Brasil, quem mais vai fazer isso no Brasil?’ Eu dizia, ‘gente, então é isso! Eu sou o Neymar de peruca agora e vamos atrás do nosso título’”, comentou Grag.

Ao receber a confirmação de sua participação, Grag ficou “perplexa”, segundo relatou, mas animada com a possibilidade de demonstrar elementos da cultura brasileira. “Levei 10 malas daqui do Brasil, foi uma grande jornada! Tudo o que eu usei lá [de figurino e acessórios], eu levei tudo daqui do Brasil, a gente fez tudo!”

Grag afirmou que participaria de “RuPaul’s Drag Race” caso surgisse o convite e revelou ter criado uma amizade com Rani Ko-HE-Nur, competidora indiana. E que tem diversos planos caso ganhe o prêmio de US$ 250 mil: “Eu quero muita peruca, muita coisa diferente, quero comer, quero vinhos, quero mar, quero muita coisa… Quero hidratantes, skincare, quero tudo!”.



