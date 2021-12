Músico cearense Edson Távora Filho morre nesta sexta-feira, 24

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

O pianista, arranjador, compositor e professor cearense enfrentava um câncer. Ele é filho do acordeonista e pianista Edison Távora, integrante do movimento musical conhecido como Pessoal do Ceará

O músico cearense Edson Távora Filho morreu na tarde desta sexta-feira, 24, vítima de um câncer. O pianista, arranjador, compositor e professor deixa seu legado para a música brasileira, em especial a cena do jazz e da bossa nova no Ceará.

Artista querido por diferentes gerações da cena musical do Ceará, Raimundo Edson Santos Távora Filho herdou do pai o encantamento pela arte. Ele é filho do acordeonista e pianista Edison Távora, morto em 1999, integrante do movimento musical conhecido como Pessoal do Ceará.

Com a esposa, a cantora paulista Anna Canário, Edson Filho mantinha lugar de destaque na cena cultural cearense, com shows, promoção de festivais e lançamentos de trabalhos. Recentemente, o casal via a filha, Ray Távora, também seguir os caminhos da música.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em publicação na mídia social Instagram, a cantora desabafou: “Hoje o amor da minha vida, descansou. A festa de Natal será no céu, junto do maior aniversariante, o Senhor Jesus Cristo. Vá em paz meu querido! Te amo de todo meu coração”.

Na década de 1990, Edson Filho — já instigado pela arte — se mudou para a capital paulistana. Morou em São Paulo por 14 anos. Foi por lá que conheceu Anna Canário. Em 2004, o casal decidiu fincar raízes no Ceará. Juntos, Edson e Anna reinventaram canções.

Luciano Franco, multi-instrumentista, compositor, produtor e arranjador cearense, conheceu Edson ainda menino. O músico era amigo do pai, Edison Távora. “Já pequeno, fazia miséria no piano”, conta ao O POVO. Luciano viu Edson crescer e seguir os passos do pai. Os dois se tornaram amigos, tocaram e escreveram músicas juntos.

Segundo o músico, Edson Filho reunia extenso repertório musical, com extensa “habilidade arranjadora e melódica”. Mas, “acima de tudo, era um amigo”. “Edson deixa uma lacuna muito grande. Ele tinha planos de fazer mais um disco o mais rápido possível”, revela.

Para Mimi Rocha, guitarrista, produtor musical e arranjador cearense, Edson Filho era “grande” no que fazia. Além de amigo, foi seu parceiro em várias jornadas musicais e pedagógicas.

“A gente fez uma parceria no Festival da Juventude. Ele foi professor de harmonia e piano pelos quatro anos que durou o festival. A gente estreitou muitos laços aí. A gente fica com muita saudade pelo cara bacana e pelo grande músico e professor. Fica seu legado! Guardamos boas recordações musicais em cima do palco, fora do palco, dentro da sala de aula. É um mestre da música cearense que se vai. A gente torce aqui para que ele siga em paz”, desabafa.

Herlon Robson, multi-instrumentista, cantor e compositor, compartilha: “Conheci o Edson ainda na infância. Nossos pais, assim como ele e eu, foram contemporâneos na música. Minha lembrança do Edson sempre será de um parceiro generoso e talentosíssimo. Dividimos os teclados em vários shows. Sua postura super profissional era diretamente proporcional à sua gentileza como profissional e pessoa. Sua partida deixa saudade em nossos corações, mas também a alegria de ter compartilhado a música com um ser humano dedicado à sua arte e aos seus parceiros musicais”.

Edson Filho era graduado em Música pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestre em Educação pela mesma instituição. Na área acadêmica, se destacou como professor do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Em nota, o professor Pedro Rogério, coordenador do Curso de Música da UFC, destacou a trajetória do músico cearense em nome do corpo docente da graduação: “Guardamos com carinho a recordação dos belos sons de seu piano e do bom coração de músico e professor. Que o admirável legado de Edson Távora Filho conforte o coração dos familiares e amigos”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags