Fim de semana natalino em Fortaleza tem shows de João Gomes, Xand e festas

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Para quem quer aproveitar o fim de semana natalino em Fortaleza, a programação conta com shows de João Gomes, Ávine Vinny e Diego Facó; Natal do Xand; Pré-réveillon do Bloco Siriguella, com Bell Marques e Durval Lelys; festas variadas e bares abertos. Confira a seleção do Vida&Arte do que fazer neste sábado, 25, e domingo, 26, na capital cearense.

Os eventos devem seguir os protocolos sanitários contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e conferência do Certificado Nacional de Vacinação com duas doses, emitido por meio do aplicativo Ceará App ou pela plataforma Conecte SUS. O público também deve apresentar documento oficial com foto.

Natal do Xand

A primeira edição do “Natal do Xand” acontece neste sábado, 25. Além do forrozeiro Xand Avião, o evento reúne os cantores Matheus Fernandes ("Baby Me Atende"), Felipe Amorim ("Putariazinha") e Diego Facó ("Tu Vai Jogar") no Marina Park Hotel. No repertório, sucessos dos artistas, incluindo os clássicos da banda Aviões do Forró, a exemplo de "Que tontos, que loucos", "A Gente Briga, A Gente Chora" e “Eu Vou Cuidar de Você". Ingressos na plataforma Ingressando.

Quando: sábado, 25, a partir das 17 horas

Onde: Bosque do Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: R$ 352 (inteira) e R$ 176 (meia)

Mais info: site

João Gomes, Ávine Vinny e Diego Facó

O primeiro show do cantor e compositor pernambucano João Gomes na capital cearense acontece neste domingo, 26, às 17 horas, no Iate Clube de Fortaleza. O dono dos hits “Meu Pedaço de Pecado” e “Aquelas Coisas” é a atração principal do evento “Pôr do Sol no Iate”. Além do artista, Ávine Vinny e Diego Facó também apresentam seus repertórios. Na plataforma virtual Ingressando, ocorre as vendas on-line dos ingressos.

Quando: domingo, 26, a partir das 17 horas

Onde: Iate Clube de Fortaleza (av. Vicente de Castro, 4813 - Cais do Porto)

Quanto: a partir de R$ 220

Mais info: site

Bell Marques e Durval Lelys

O tradicional Pré-réveillon do Bloco Siriguella, com Bell Marques e Durval Lelys, anima o “Flores Sunset” no Colosso Fortaleza, neste domingo, 26, com abertura dos portões às 16 horas. O evento também conta com a presença de São 2 e Artur Bacana. Ingressos disponíveis on-line na plataforma Efolia.

Quando: domingo, 26, a partir das 16 horas

Onde: Colosso Fortaleza

Quanto: a partir de R$ 330 (meia individual feminino)

Mais info: site

“Pro ano nascer feliz”

O restô de praia Guarderia Brasil promove o 3º festival “Pro Ano Nascer Feliz” todos os dias, das 10 às 19 horas, com DJ’s, escolas de samba, bandas e performances de dança. A programação acontece até 9 de janeiro de 2022. Durante o festival, a casa está decorada com fitinhas que simbolizam desejos para o próximo ano, como esperança, dinheiro, sexo e mais.

Quando: deste sábado, 25, até 9 de janeiro

Onde: Guarderia Brasil (av. Clóvis Arrais Maia, 4451 - Praia do Futuro)

Mais info: @guarderiabrasiloficial

Música ao vivo

A Cervejaria Turatti abre normalmente neste sábado, 25, e domingo, 26, com música ao vivo em suas três unidades. A Turatti do Riomar Fortaleza conta com Jr12, Ricky Castelo e Som de Cera (25/12); e Pop Play (26/12).

No Palco Varjota, tem Anderson Monteiro, Pop Play, Fets Domino e Ricky Castelo (25/12); e André Luã, Ricardo Diamante e Time Machine (26/12). Já na unidade do Riomar Kennedy: Arraes, Rock Mundi e Felipe Bruno (25/12); e JR12 e Dayan (26/12)

Quando: sábado, 25, e domingo, 26

Mais info: @cervejariaturatti

No ritmo do rock

O Cutelo Steakpub recebe o Dj Raul Monte, a banda The Backbone e a cantora Gabi Dorato neste domingo, 26, a partir das 19 horas e “sem hora para acabar”. O repertório conta com várias vertentes do rock. A casa premiará as “três almas rockeiras” que frequentarem o local a caráter. Localizado no Cambeba, o bar tem cerveja e chopp, drinks e petiscos no menu.

Quando: domingo, 26, a partir das 19 horas

Onde: Cutelo Steakpub (rua Desembargador José Gil de Carvalho, 511 - Cambeba)

Mais info: @cutelopub

Mais rock!

A banda Rock Trio estará na Trattoria Bar neste sábado, 25, tocando hits do rock internacional. O valor do couvert artístico é de R$ 7. No cardápio do bar, localizado na Cidade dos Funcionários, tem cerveja e drinks, macarronada, carne suína no espeto, bolinha de caranguejo, camarão empanado e mais.

Quando: sábado, 25, a partir das 19 horas

Onde: Trattoria Bar (av. Desembargador Gonzaga, 645 - Cidade dos Funcionários)

Mais info: @trattoria.bar

Tributo aos The Beatles

O Clube Náutico Atlético Cearense realiza a festa Frequência Beatles neste sábado, 25, a partir das 19 horas, com a banda cearense 28if. Na formação: André Luiz Viana Pinto (bateria e voz); Edmundo Vitoriano (baixo); Thiago Mendonça (teclado e voz); Fábio Rodrigues (guitarra, violão e voz) e Daniel Cobaia (guitarra, violão e voz).

Quando: sábado, 25, a partir das 19 horas

Onde: Clube Náutico Atlético Cearense (av. da Abolição, 2727 - Meireles)

Mais info: @nauticoatleticoce

Funk e pop

A festa Caô acontece no Y'all Club, localizado na Praia de Iracema, neste sábado, 25, a partir das 23 horas, com os DJs Breno; Ak; Jr; Kloe; Diellen; Alexia; e Babi. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Quando: sábado, 25, a partir das 23 horas

Mais info: @yallclubfortaleza

Então é Natal…

A Remember Fortaleza, localizada na tradicional rua dos Tabajaras, recebe os Djs Bia Portela e Dannilo Bibiano neste sábado, 25, a partir das 21 horas. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Mais info: @rememberfortaleza

Ressaca natalina

O Clube Viva, localizado na rua Dragão do Mar, promove a festa "Ressaca do Peru" neste sábado, 25, a partir das 22 horas. Entre as atrações, estão a performance de Rayanna Rayovack e os Dj's Ph Archibald, Fabio Balack, Janlef, Italo Bergman, Allan Christian, Amabilis Ohanna e Lourran Carneiro. Ingressos na plataforma Sympla.

Mais info: @boatelevelfortaleza

