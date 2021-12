12 músicas natalinas de 2021; com Mariah Carey, Justin Bieber e Stray Kids

É véspera de Natal e, para aproveitar esse dia enquanto prepara a ceia, não há nada melhor do que uma playlist cheia de músicas natalinas para já entrar no clima. Mas se você é daqueles que não aguenta mais escutar as mesmas músicas todo ano, o Vida&Arte preparou uma lista de músicas natalinas lançadas apenas em 2021. Confira:

1. Ed Sheeran e Elton John - Merry Christmas

Ed Sheeran e Elton John lançaram para o Natal de 2021 a música "Merry Christmas". O clipe traz árvores de natal, boneco de neve e Ed Sheeran dançando de maneira bem divertida. Todos os lucros arrecadados com a faixa serão destinados às fundações beneficentes que os artistas mantêm.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

2. Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Para o Natal de 2021, Kelly Clarkson lançou o álbum "When Christmas Comes Around". São quinze faixas, incluindo parcerias com Ariana Grande, Chris Stapleton e Brett Eldredge.



Clique aqui para ouvir no Spotify

3. Mariah Carey, Khalid, Kirk Franklin - Fall in Love at Christmas

Mariah Carey pode ser considerada a rainha do Natal, já que todos os anos "All I Want For Christmas Is You" sempre volta ao topo das paradas. Mas, nesse ano, ela se juntou a Khalid e Kirk Franklin para lançar mais uma canção romântica em clima natalino: "Fall in Love at Christmas".

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. John Legend - You Deserve It All

O cantor John Legend, que já recebeu diversos prêmios, incluindo 12 Grammys Awards, lançou neste ano a música "You Deserve It All" para celebrar as festas de fim de ano. A letra da canção foi escrita em parceria com a artista Meghan Trainor.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Jimmy Fallon, Ariana Grande e Megan Thee Stallion - It Was A…(Masked Christmas)

Incentivando o uso de máscara e a vacinação, Jimmy Fallon, Ariana Grande e Megan Thee Stallion lançaram a música "It Was A... (Masked Christmas)". A canção é bem dançante e ganhou um clipe natalino.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. BTS - Butter (Holiday Remix)

O grupo sul-coreano de k-pop BTS aproveitou o clima natalino para lançar um remix de "Butter" com elementos sonoros que são a cara do Natal.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Katy Perry - All You Need Is Love

A aposta de Katy Perry para curtir bem o Natal é "All You Need Is Love". O título da música já diz tudo que ela acredita para este fim de ano: "tudo o que você precisa é amor".

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Justin Bieber - Rockin' Around The Christmas Tree

O cantor canadense Justin Bieber lançou sua própria versão de "Rockin' Around The Christmas Tree". A música foi originalmente escrita por Johnny Marks e gravada por Brenda Lee em 1958.

Clique aqui para ouvir a música no YouTube

9. ABBA - Little Things



O ano de 2021 trouxe a volta do grupo ABBA. Ao longo do ano, o grupo lançou diversas músicas e agora lançou sua primeira faixa natalina: "Little Things".

Clique aqui para ouvir a música no YouTube

10. Michael Bublé - Christmas (Deluxe 10th Aniversary Edition)

Outro nome já conhecido entre as músicas natalinas é Michael Bublé. Para celebrar os dez anos do lançamento do álbum "Christmas", que é um sucesso até os dias atuais, ele resolveu lançar uma versão deluxe com 25 faixas.

Clique aqui para ouvir no Spotify

11. Stray Kids - Christmas EveL

O grupo de k-pop Stray Kids divulgou um EP com três músicas natalinas. A faixa principal é "Christmas Evel", mas também há "24 to 25" e "Winter Falls". Todas as composições contam com videoclipe no Youtube.

Clique aqui para ouvir no Spotify.

12. TXT - Sweet Dreams

De surpresa, o grupo sul-coreano TXT (Tomorrow X Together) divulgou a música "Sweet Dreams". A canção tem uma letra romântica para comemorar o Natal.

Clique aqui para ouvir no Youtube.

