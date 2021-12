Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Vai passar o Natal em casa e está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os principais lançamentos das plataformas de streaming.

Na Netflix, há a segunda temporada de “Emily em Paris”. Na comédia dramática, Emily Cooper é uma executiva de marketing estadunidense que é enviada por sua empresa a Paris.

Ao chegar na França, deve se adaptar à realidade do lugar, porém, passará por uma série de problemas em seus relacionamentos profissionais e pessoais. No elenco, estão Lily Collins, Lucas Bravo, Ashley Park e Camille Razat.

Outro lançamento é “Lulli”, protagonizado por Larissa Manoela. A comédia romântica acompanha a história de uma estudante de medicina que sonha em ser a melhor cirurgiã do mundo. Ela está determinada a alcançar seus objetivos e não deixará nem seu ex-namorado atrapalhar os planos.

Mas tudo muda quando leva um choque de um aparelho de ressonância magnética. O acidente faz com que Lulli comece a ouvir os pensamentos de outras pessoas. Ao mesmo tempo que tem seu lado positivo, também passará por vários perigos de saber sempre o que os outros estão pensando.

Já o Globoplay adicionou a série documental “Poesia que Transforma”, apresentada pelo poeta cearense Bráulio Bessa. Ele conhecerá brasileiros que têm suas vidas atravessadas pela poesia de diferentes formas.

O Amazon Prime Video disponibiliza uma nova temporada do especial de comédia “Yearly Departed”. Com elenco somente de mulheres, elas compartilham as experiências de viver o ano que passou. Participam: Yvonne Orji, Jane Fonda, Megan Stalter, Aparna Nancherla, Dulcé Sloan, X Mayo e Chelsea Peretti.

Disney Plus

quarta-feira, 22

- Spidey e seus Amigos Espetaculares (temporada 1)

- Em Busca das Cobras (temporada 1)

- Sobrevivente Primitivo (temporada 5)

- Zombies: Addison’s Moonstone Mystery

sexta-feira, 24

- O desejo de Natal do Mickey e Minnie

Netflix

quarta-feira, 22

- Emily em Paris (temporada 2)

- Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

quinta-feira, 23

- Elite Histórias Breves: Patrick

sexta-feira, 24

- Nosso Eterno Verão

- Não Olhe Para Cima

- Tudo Menos Natal

- Victoria e Mistério

domingo, 26

- Lulli

Amazon Prime Video

quarta-feira, 22

- Yearly Departed (temporada 2)

Globoplay

quarta-feira, 22

- Poesia que Transforma

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 23

- O Terceiro Homem

- Morte e Vida Severina

- Os Amantes

Mubi

quarta-feira, 22

- Albert Nobbs

quinta-feira, 23

- Albert Nobbs

sexta-feira, 24

- E Então Nós Dançamos

sábado, 25

- O Importante É Amar

domingo, 26

- Enquanto Somos Jovens



