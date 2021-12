Fifa 22: A nova e incrível edição do jogo de futebol dos videogames

Fifa 22 está mais divertido de jogar e bonito do que nunca, estabelecendo um novo padrão para jogos esportivos do gênero

A franquia Fifa entra no campo da nova geração de consoles com Fifa 22. Diferente da edição passada, que recebeu apenas pequenas atualizações gráficas e de jogabilidade entre a versão de PS4 e Xbox One para a de PS5 e Xbox Series, o novo Fifa pareceu ter sido desenhado com a próxima geração de videogames como foco principal pela quantidade de avanços e melhorias que exibe. Mesmo com alguns pequenos problemas com relação à inteligência do computador adversário e algumas questões a serem melhoradas no sistema de microtransações, Fifa 22 está mais divertido de jogar e bonito do que nunca, estabelecendo um novo padrão para jogos esportivos do gênero.

É sempre esperado um avanço no quesito gráfico em cada nova edição de uma franquia, mas, dessa vez, Fifa 22 pareceu ir além. Expressões faciais, cabelo, tatuagens e detalhes na interação entre os jogadores no campo parecerem terem recebido um cuidado especial, nesta edição do game. Junte a isso a capacidade dos consoles da nova geração de rodarem gráficos em 4K e o resultado é um visual deslumbrante.



Ainda que o jogo esteja mais bonito, atualizações gráficas não justificam a compra de um novo de futebol, especialmente com o aumento considerável dos preços dos jogos atualmente. Eis que entra em cena a tecnologia Hypermotion. Fifa 22 faz uso dessa inovadora tecnologia para tornar a movimentação e as ações de todos os jogadores em campo parecerem mais fluidas e realistas. Antigamente, eram registrados pelo motor gráfico do game reações realistas de apenas alguns jogadores enquanto a maioria em campo se movia de maneira automática e um tanto quanto robótica. Com o sistema Hypermotion, Fifa é capaz de reproduzir reações naturais e realista de todos os 22 jogadores em campo. Os desenvolvedores responsáveis pelo game afirmaram que essa tecnologia resultou em mais de 4 mil novas animações no jogo e eu honestamente não ficaria surpreso se essa estimativa fosse bastante conservadora. Carrinhos e disputar de cabeça parecem extremamente realistas, os passes estão menos rígidos. Os saltos dos goleiros em busca da bola geralmente são completamente diferentes uns dos outros.

Os modos de jogo de Fifa 22 são os mesmos da edição anterior, embora tenha sido dada maior importância ao modo "Volta" para tornar a experiência ainda mais dinâmica e emocionante. O modo "Volta" serve como sucessor espiritual de Fifa Street e foca mais no famoso “futebol arte”, enfatizando dribles e passes bonitos, e dando a eles maior destaque. O bom e velho modo carreira também retorna e é dividido em diferentes categorias. Felizmente, a decisão de tornar a experiência single player do jogo mais focada na jogatina e menos em enredos confusos e cenas mal animadas se mantém. Dito isso, a introdução do jogo em si oferece um pouco de narrativa e é muito bem feita. Ela já basta para mostrar como o jogo evoluiu e oferecer visuais interessantes para além do menu de jogo ao começar a jogar o game.

Para os fãs do modo Ultimate Team, infelizmente os problemas contidos em edições anteriores acerca das microtransações e do balanceamento de jogo se mantêm. Fifa, como todos os outros jogos de esporte do mercado atual, ainda precisa melhorar muito em relação à possibilidade de pagar para ganhar vantagens sobre os demais jogadores no modo Ultimate. Isto frustra muito a experiência de jogo e afasta aqueles que querem apenas montar seus times e se divertir.



Sem ter um novo PS5 ou Xbox Series X|S, Fifa 22 talvez não seja uma boa pedida, visto que pouco mudou da edição 21 para esta nos consoles da geração passada. São os gráficos e o potencial de processamento que impactam na jogabilidade que fazem essa nova versão se destacar das demais. Se você é, contudo, dono de um console da nova geração, está deixando muito na mesa ao não comprar Fifa 22.



Fifa 22 está disponível para Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico

