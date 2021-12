K-Pop: Do grupo Exo, Kai retorna aos palcos com lançamento do EP "Peaches"

Kai usa do contraste entre amor e luxúria para compor o seu novo trabalho, "Peaches", lançado no último dia 30

Após um ano sem lançamentos solo, Kai retorna aos palcos com o seu segundo mini-álbum “Peaches”. A proposta do artista é mostrar outra versão de si mesmo, diferente da que os fãs estão acostumados. "Eu mostrei uma imagem pesada e profunda no meu lançamento passado e com o meu grupo Exo. Desta vez, eu queria mostrar uma imagem doce, amigável e fofa. Eu queria ouvir: ‘Ele é mais adorável do que eu pensava.’", relata Kai em coletiva de imprensa virtual promovida pela sua gravadora SM Entertainment.

Apesar do intuito de mostrar o seu lado adorável ao público, a imagem de “cara mau” se sobressai nas novas canções do artista. Brincando com os sentimentos de amor e luxúria, Kai evoca cenários de sonho no videoclipe de sua faixa principal “Peaches”.



Confira o clipe de Peaches:

“Isso (o novo álbum) não é quem eu sou pessoalmente, já que eu sou o mais adorável. Então nem tudo foi mostrado no álbum, mas eu acho que vocês conseguiram ver um pouco de mim afinal”, afirma o cantor em entrevista para a revista “Vogue”.



Kai cria a sua própria mitologia ao usar cenários místicos e do símbolo do pêssego no videoclipe de sua faixa principal. É desse modo que o artista evoca o ideal de paraíso e elege a fruta citada como um fruto proibido, parecido com o modo em que ele mesmo se apresenta: romântico, mas perigoso.

Tão dinâmico quanto a personalidade de Kai, o novo álbum traz seis músicas que misturam diferentes gêneros. “Blue” é a sua canção mais ousada por misturar o pop com lo-fi e melodias de piano. Já “Vanilla" fala sobre o amor tranquilo, doce e suave em contrapartida ao coração partido de “To Be Honest”. No final, temos “Domino” e “Come In” com o inconfundível hip-hop do artista.



A sedução é a marca registrada do integrante do Exo, Kai, mas ele escolheu mostrar o seu lado mais amável em “Peaches”. Quais outras personalidades do artista o público poderá conhecer em seus próximos lançamentos? Fica o questionamento e a ansiedade em conhecer cada vez mais o artista.



