K-pop: Stray Kids lança álbum "SKZ 2021" nesta quinta-feira, 23

O grupo sul-coreano Stray Kids anunciou que lançará o álbum “SKZ 2021” nesta quinta-feira, 23 de dezembro. O disco estará disponível nas plataformas digitais de música a partir das 6 horas da manhã, no horário de Brasília.

Não há detalhes sobre quais serão as faixas do novo lançamento. Mas um dos trabalhos da banda de k-pop foi “SKZ 2020”, divulgado com foco no mercado japonês e que consistia em regravações de canções antigas.

O processo de regravar obras de anos anteriores tem o objetivo de divulgar as músicas somente com os oito integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

A situação acontece desde a saída do ex-membro Woojin em outubro de 2019. Na época, a empresa responsável pelo Stray Kids, JYP Entertainment, anunciou que ele havia se afastado por motivos pessoais.

O grupo conta com dez álbuns em sua discografia, que incluem discos de estúdio, EPs, mini-álbuns e outros conteúdos especiais. Entre suas músicas mais populares, estão “Back Door”, “Hellevator” e “Miroh”.



