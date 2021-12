Zé Neto aconselha seguidores a não usarem cigarro eletrônico: "Faz mal"

Na madrugada desta quarta-feira, 22, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou seu Instagram para falar sobre os efeitos do uso de cigarro eletrônico. O artista está fazendo tratamento devido a uma doença pulmonar e revelou que o problema foi causado pelo aparelho, também conhecido como “vape”.

Apesar de a situação ter sido “séria”, Zé Neto afirma que está bem e quase totalmente recuperado. Ele aproveitou seu alcance na rede social para alertar seus seguidores sobre os malefícios do cigarro eletrônico: “Está tudo bem, realmente passei por um problema sério no pulmão devido ao vape, inclusive alerto para quem mexe com isso parar, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais”.

Na última segunda-feira, 20, circulou pela internet um vídeo em que o cantor fala sobre a doença. Segundo sua assessoria, devido à enfermidade, o artista enfrentou dificuldades para cantar por sofrer com falta de ar. A lesão foi anunciada como um “foco de vidro no pulmão” e a equipe afirmou que também poderia ser resquício da Covid-19, doença que atingiu Zé Neto em 2020.

Zé Neto afirmou em seus stories que está “99% recuperado” e agradeceu aos fãs pelo “carinho”. “Está tudo bem, graças a Deus estou bem. Estou terminando o tratamento e daqui a alguns dias estarei 100%. Muito obrigado pelo carinho”, comentou.



